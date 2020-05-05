İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: " Koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı 11 Mart- 1 Mayıs arasında, kadına yönelik şiddet olayı sayısı yüzde 11'lik azalışla 31 bin 346 oldu"

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Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı