İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Koronavirüse ilişkin provokatif paylaşım yapan 7 bin 127 hesap hakkında çalışma yapıldı."

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