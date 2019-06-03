Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, mayıs ayındaki operasyonlarda 141 teröristin etkisiz hale...
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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, mayıs ayındaki operasyonlarda 141 teröristin etkisiz hale...

2 dakika önce

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, mayıs ayındaki operasyonlarda 141 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, mayıs ayındaki operasyonlarda 141 teröristin etkisiz hale..., System.String[]
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, mayıs ayındaki operasyonlarda 141 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:38 Kaynak: AA
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