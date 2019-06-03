İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, mayıs ayındaki operasyonlarda 141 teröristin etkisiz hale...
2 dakika önce
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, mayıs ayındaki operasyonlarda 141 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:38 Kaynak: AA
Sözcüsü Çataklı, mayıs ayındaki operasyonlarda 141 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Yaya geçidinde engelliye de "yol yok"
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
İstanbul Havalimanı'nı Mayıs ayında 5,2 milyon yolcu kullandı
Son Dakika! Enflasyon Rakamları Açıkladı