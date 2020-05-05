İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'nın aylık basın bilgilendirme toplantısı (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'nın aylık basın bilgilendirme toplantısı (1) - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'nın aylık basın bilgilendirme toplantısı (1)

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "Yurt içindeki terörist mevcudu ilk kez 500'ün altına düşürülmüştür.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'nın aylık basın bilgilendirme toplantısı (1), System.String[]

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "Yurt içindeki terörist mevcudu ilk kez 500'ün altına düşürülmüştür. Yaptığımız değerlendirmelere göre yurt içinde bulunan terörist sayısı 492'ye indirilmiştir." dedi.

Çataklı, İçişleri Bakanlığında düzenlediği aylık basın bilgilendirme toplantısında, terörle mücadele, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler, siber suçlar ve kadına şiddet konularında bilgilendirme yaptı.

Çataklı, 2020'nin üzücü hadiselerin ve kayıpların arka arkaya yaşandığı bir yıl olduğunu dile getirerek bu dönemde depremden çığ felaketine, İdlib'de şehit düşen askerlerden uçak kazasına kadar yürek yakan gelişmelerin yaşandığını hatırlattı.

Dengeleri değiştiren, acılara sebep olan, gündemi altüst eden ve geleceği yeniden şekillendireceği anlaşılan yeni tip koronavirüs salgınıyla karşı karşıya olduklarını söyleyen Çatak, Türkiye'nin, virüsle mücadelede aldığı erken tedbirler sayesinde dünya genelinde kabul gören bir başarıyı yakaladığını vurguladı.

Sağlık yatırımları, şehir hastaneleri, yerli ve milli stratejiyle güçlendirilen üretim kapasitesinin bu başırıyı beraberinde getirdiğini vurgulayan Çataklı, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının önerileri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Bakanlık olarak bir dizi önlem aldıklarını ifade etti. Çataklı, bu adımların salgınla mücadelede Türkiye'ye önemli bir avantaj sağladığının altını çizdi.

Koronavirüsle mücadele sürecini "kamu düzeninin korunması", "sağlık sisteminin ayakta kalması", "tedarik zincirinin aksamaması" ve "sosyal izolasyon" prensipleri üzerinde yürüttüklerini anlatan Çataklı, insanların yeme içme, güvenlik, tıbbi ihtiyaçları ile bunlara ait üretimin devam edilmesini gözetmek durumunda olduklarını ifade etti.

Bu nedenle kestirmeci bir akılla meseleye tek yönden bakıp tedbirleri buna göre şekillendirmediklerini belirten Çataklı, toplum hayatının tamamına odaklanarak meseleyi ele aldıklarını kaydetti.

Virüsle mücadelede alınan önlemlerin ve ortaya konulan fedakarlığın olumlu sonuçlar verdiğini de vurgulayan Çataklı, "Lütfen bu rakamlar bizi bir rehavete ve dikkatsizliğe sürüklemesin. Biraz daha sabırla bu meseleyi kalıcı olarak yenmek varken tekrar başa dönmeyelim. Aziz milletimizin ferasetine güveniyoruz, pek çok sıkıntıyı birlikte atlattığımız gibi inşallah bu meseleyi de hep birlikte atlatacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Terörle mücadele

Virüsle mücadeleye rağmen terörle mücadele başta olmak üzere göç yönetimi, düzensiz göçle mücadele, trafik kazalarının önlenmesi, uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele, asayişin sağlanması için çalışmaların artarak devam ettiğini söyleyen Çataklı, bu alanlarda herhangi bir sebeple gevşekliğe izin vermelerinin söz konusu olmadığını vurguladı.

Bakanlığın güçlü personel yapısının, bu zorlu süreçteki en önemli avantajlarından biri olduğunu belirten Çataklı, şunları kaydetti:

"Özverili çalışmalarından dolayı, özellikle virüs tehdidi altında dahi görevlerinin başında olan ve hiçbir güvenlik zafiyetine müsaade etmeyen, virüs tedbirlerinin uygulanması sorumluluğunu da üstlenen tüm personelimize bu vesileyle şükranlarımı sunmak isterim. Terörle mücadelemizde, PKK'ya karşı yürüttüğümüz operasyonlarımız kesintisiz devam etmektedir. Kıran operasyonlarından sonra başlattığımız Kapan operasyonlarımız da yeni fazlar eklenmek suretiyle devam etmektedir. Bitlis'te 2 jandarmamızın şehadet haberi, bir ateş olarak içimize düşmüştür ancak Türkiye eski Türkiye değildir ve hiçbir terör eylemi, yapanın yanına kar kalmamaktadır. İnşallah bunların sorumluları da en kısa zamanda cezalarını bulacaktır. Şunun altını ısrarla çizmek isterim ki virüs salgını nedeniyle terör örgütlerinin takibinde, bunları bitirme kararlılığımızda herhangi bir değişim söz konusu değildir. Bu durum, rakamlardan da anlaşılmaktadır."

"37 terörist etkisiz hale getirildi"

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde nisanda kırsal alanda 3'ü büyük, 27'si orta çaplı 8 bin 163, şehirlerde ise 252 operasyon yapıldığı bilgisini veren Çataklı, bu operasyonlarda 37 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Bunların 11'inin ölü, 22'sinin sağ ya da yaralı ele geçirildiğini, 4'ünün de teslim olduğunu bildiren Çataklı, bu teröristlerden 34'ünün PKK/KCK, 3'ü DEAŞ-HTŞ terör örgütü mensubu olduklarını açıkladı.

Ayrıca terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 408 şüpheliden 47'sinin tutuklandığını belirten Çataklı, şöyle devam etti:

"Operasyonlar sonucunda 96 sığınak kullanılamaz hale getirildi. 41'i ağır ve uzun namlulu olmak üzere 53 silah, 51 mayın/EYP, 79 el bombası, 604 kilogram patlayıcı madde, 20 bin 924 muhtelif mühimmat ele geçirildi. 8 Ocak'ta başlayan Kapan operasyonlarına 9 ayrı bölgede 534 tim, 8 bin 200 personel ile devam ediyoruz. Bu kapsamda 16 terörist etkisiz hale getirildi ve 48 iş birlikçi ise yakalandı. 505 mağara/sığınak imha edildi, 67'si ağır ve uzun namlulu olmak üzere 90 silah, 33 bin 492 mühimmat, 121 EYP, 1 ton 497 kilogram patlayıcı madde, 138 el bombası, çok miktarda gıda, yaşam malzemesi ile EYP yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Kış üslenmesinin önlenmesi amacıyla 1 Ekim 2019-15 Nisan 2020 döneminde önceden tespiti yapılan 292 barınma bölgesine sonbahar-kış operasyonları kapsamında 29 ilde 7 bin 732 operasyon planlandı, bunların tamamı gerçekleştirildi. Toplamda 7 bin 852 operasyon icra edildi. Bu operasyonlarda da 623 terörist etkisiz hale getirildi. Bunların 124'ü ölü, 327'si sağ ele geçirildi, 172'si teslim oldu. 704 sığınak imha edildi. 341 uzun namlulu silah, 66 roketatar ile çok miktarda mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İlkbahar-yaz döneminde 15 Nisan-1 Ekim 2020'de tüm barınma alanlarına yönelik 264 bölgede 5 bin 981 operasyon planlanmıştır ve bunların icrasına başlandı."

"PKK'lı sayısı 500'ün altına düştü"

Operasyonların önemli başarılarla sonuçlandığına dikkati çeken Çataklı, "Yurt içindeki terörist mevcudu ilk kez 500'ün altına düşürülmüştür. Yaptığımız değerlendirmelere göre yurt içinde bulunan terörist sayısı 492'ye indirilmiştir.

Terörle mücadele bakımından önemli bir veri de örgüte yeni katılımın seyridir. Yılbaşından bu yana örgüte yeni katılım, tarihin en düşük seviyesine inerek 13 olmuştur ve bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 azalış anlamına gelmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Uyuşturucu ile mücadele

Terörle mücadelenin yanı sıra uyuşturucu konusunda da önemli operasyonlar gerçekleştirdiklerini, uyuşturucunun terörün ana finansman kaynağı olduğunun unutulmaması gerektiğini ifade eden Çataklı, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 5 bin 179 operasyonda 7 bin 703 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 648'inin tutuklandığını bildirdi.

Çataklı, operasyonlarda 2 ton 109 kilogram esrar, 76 kilogram skunk, 668 kilogram eroin, 88 kilogram kokain, 32 kilogram afyon, 16 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 118 kilogram metamfetamin, 48 bin 926 ectasy, 57 bin 774 captagon, 369 bin 455 sentetik ecza, 50 bin 54 kök kenevir ele geçirildiğini kaydetti.

Kolluk güçlerinin Vefa Sosyal Destek Gruplarında ağır iş yükü sırtlanmalarına rağmen asayiş görevlerinde de mevcut başarılarını sürdürdüklerini aktaran Çataklı, "Asayiş verileri açısından 2019 ve 2020 yıllarının nisan ayları değerlendirildiğinde, evden hırsızlık olayları Ankara'da günlük 164'ten yüzde 76 azalışla 40'a, İstanbul'da 1256'dan yüzde 64 azalışla 449'a, İzmir'de 217'den yüzde 56 azalışla 96'ya düşürülmüştür. Nisanda ülke genelinde Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması 3-4-5 olmak üzere ülke genelinde birimlerimiz tarafından müşterek olarak 3 güven huzur uygulaması yapıldı. Bu uygulamalarda, 904 bin 281 kişi kontrol edildi, 1079 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca 714 bin 695 araç kontrol edildi, 14 bin 389 araca yasal işlem yapıldı.328 bin 315 umuma açık yer denetlendi, 5 bin 225'ine işlem yapıldı." bilgisini aktardı.

Aile içi ve kadına yönelik şiddet

Sokağa çıkma kısıtlaması süresince gündeme gelen aile içi şiddet konusuna da değinen Çataklı, bu konuda 1 Ocak 2020'de bakanlık olarak yayınladıkları genelgenin yanı sıra bir dizi önlem aldıklarını söyledi.

Bu kapsamda il düzeyinde bulunan "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinin" ilçelerde de kurulmasıyla 1005 büro amirliğinin aile içi ve kadına şiddete karşı mücadele verdiğini anlatan Çataklı, bu önlemlerin ardından aile içi ve kadına şiddet olaylarında azalma görüldüğüne dikkati çekti.

Ayrıca uzaktan eğitim modeliyle aile içi ve kadına yönelik şiddet eğitimlerinin de devam ettiğini belirten Çataklı, şöyle devam etti:

"1 Kasım 2019-1 Mayıs 2020 arasında 111 bin 62 kolluk personeline eğitim verildi. Böylece kolluk personelimiz bu konuda daha bilinçli ve disiplinli hareket etmeye başladı. Kadına karşı işlenen suçlara yönelik soruşturmalar, daha önceleri polis merkezlerindeki görevli personel tarafından yürütülürken, ocak ayı itibarıyla yeni kurulan birimlerimizde konusunda eğitimli personel tarafından yürütülmeye başlandı. Olayların daha detaylı tasnif edilmesi ve sistemlere veri girişlerinin daha itinayla yapılması sonucunda olaylarda bir diğer ifade ile müracaatlarda sayıca artış olduğu gözükse de şiddet mağduru kadınlara yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler daha etkin şekilde alınmaktadır.

Bu kapsamda özellikle koronavirüs tedbirlerinin başladığı 11 Mart ile 1 Mayıs arasındaki veriler ile ilk 4 ayın verileri dikkat çekmektedir. Kadına karşı şiddet olaylarında 19 Ocak-10 Mart 2020 arasında 35 bin 186 olay meydana gelmişken koronavirüs tedbirlerinin başladığı 11 Mart-1 Mayıs 2020 arasında yüzde 11 azalışla 31 bin 346 kadına karşı şiddet olayı meydana geldi. 2019'un ilk 4 ayında bu olaylar sonucu hayatını kaybeden kadın sayısı 114 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 36 azalışla 73 kadın hayatını kaybetti."

(Sürecek)

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 02:40 Kaynak: AA


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ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'nın aylık basın bilgilendirme toplantısı (1) - Son Dakika
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