İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'nın aylık basın bilgilendirme toplantısı: (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'nın aylık basın bilgilendirme toplantısı: (2) - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'nın aylık basın bilgilendirme toplantısı: (2)

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "Vefa Sosyal Destek Gruplarından 22 Mart'tan bu yana vefa iletişim merkezleri üzerinden 4 milyon 924 bin 927 talepte bulunulmuş, bu taleplerden 4 milyon 541 bin 829'u yerine getirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'nın aylık basın bilgilendirme toplantısı: (2), System.String[]

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "Vefa Sosyal Destek Gruplarından 22 Mart'tan bu yana vefa iletişim merkezleri üzerinden 4 milyon 924 bin 927 talepte bulunulmuş, bu taleplerden 4 milyon 541 bin 829'u yerine getirilmiştir." dedi.

Çataklı, İçişleri Bakanlığında düzenlediği aylık basın bilgilendirme toplantısında, terörle mücadele, koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirler, siber suçlar ve uyuşturucuyla mücadele konularında bilgilendirme yaptı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlandığını hatırlatan Çataklı, bu vatandaşların mağdur olmaması için vefa sosyal destek gruplarının oluşturulduğunu hatırlattı.

Vefa Sosyal Destek Gruplarına gelen taleplerin büyük oranda karşılandığını bildiren Çataklı, "Vefa Sosyal Destek Gruplarından 22 Mart'tan bu yana vefa iletişim merkezleri üzerinden 4 milyon 924 bin 927 talepte bulunulmuş, bu taleplerden 4 milyon 541 bin 829'u yerine getirilmiştir." diye konuştu.

Salgına karşı alınan tedbirlere uymayanlara uygulanan cezalardan da bahseden Çataklı, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugüne kadar sokağa çıkma yasağını ihlal eden, sosyal mesafe kuralına uymayan toplam 272 bin 524 kişiye adli ve idari işlem yapılmıştır." açıklamasını yaptı.

Bazı yerleşim bölgelerinde uygulanan karantina uygulaması hakkında da bilgi veren Çataklı, 62 ilde 390 yerleşim yerinde karantina tedbiri uygulandığını, bugün itibarıyla 41 ilde 118 yerleşim yerinde karantina tedbirlerinin devam ettiğini söyledi.

İzinsiz sağlık malzemesi üretimi konusunda denetimlerin sürdüğünü, bu kapsamda 434 operasyon düzenlendiğini bildiren Çataklı, "Koronavirüs salgını ile beraber ortaya çıkan sahte, izinsiz, sağlıksız dezenfektan, kolonya, maske ve sağlık ürünleri üretmeye çalışan fırsatçılara yönelik kolluk kuvvetlerimiz tarafından 80 ilde, 434 operasyon yapıldı ve 584 kişiye (285 adli, 175 idari) işlem uygulandı. 7 kişi de mahkemelerce tutuklandı." bilgisini verdi.

Başta FETÖ ve PKK olmak üzere terör örgütlerinin koronavirüsle ilgili sosyal medyada olumsuz algı oluşturmaya çalıştığına dikkati çeken Çataklı, İçişleri Bakanlığı olarak bu konuda da gerekli işlemlerin yapıldığını dile getirdi.

Sosyal medyada 7 binden fazla hesabın incelendiğini aktaran Çataklı, şu ifadeleri kullandı:

"Koronavirüs özelinde çeşitli örgütler ve marjinal gruplar vasıtasıyla terör örgütü propagandası yapan, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden, tahrik eden veya aşağılayan, toplumu korku ve paniğe sürükleyen, yalan belge yayınlayarak algı operasyonu ve provakatif koronavirüs paylaşımı yapan toplam 7 bin 127 hesap hakkında çalışma yapılmış, özellikle FETÖ iltisaklı kullanıcılar tarafından dezenformasyon ve algı amaçlı olarak genel kullanıcıların ilgi ve hassasiyetlerinin istismar edildiği görülmüş, tespit edilen 1058 kullanıcıdan 496'sı yakalanmış, bunlardan 10'u tutuklanmıştır."

Yurt dışından getirilen vatandaşlar

Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışından getirilen vatandaşların Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) koordinasyonunda yurtlarda gözetim altında tutulduklarını anlatan Çataklı, bu kişilerin yarısından fazlasının gözetim süresini doldurarak evlerine uğurlandığını belirtti.

Yurtlarda kalmaya devam eden vatandaşların her türlü ihtiyaçlarının karşılandığının altını çizen Çataklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülke genelinde belirlenen yurtlarda bugüne kadar 67 bin 197 vatandaşımız gözlem altına alınmış, gözlem süreleri dolan 37 bin 944 vatandaşımız tahliye edilmiş, şu an itibarıyla 29 bin 253 vatandaşımız gözlem altındadır. Bu kapsamda vatandaşlarımızın iaşe, hijyen malzemesi, temizlik, ulaşım vb. ihtiyaçları da AFAD tarafından karşılanmaktadır. Bu hizmetler için AFAD il müdürlüklerimizden 1990 personel, 425 araç görevlendirilmiştir. Yurtlarda gözlem altında tutulan vatandaşlarımız ve görevli personele Türk Kızılay tarafından 3 milyon 21 bin 597 öğün yemek dağıtılmıştır."

İlk 4 ayın trafik verileri

Nisan dönemine ait trafik verilerini açıklayan Çataklı, "2020 yılı nisan ayında meydana gelen 117 ölümlü trafik kazasında 142 kişi hayatını kaybetmiş, 5 bin 457 yaralanmalı trafik kazasında 7 bin 747 kişi yaralanmış, 15 yaya can kaybı yaşanmıştır." bilgisini paylaştı.

Çataklı, bu yılın ilk 4 ayı ile 2019'un trafik verilerini şu şekilde karşılaştırdı:

"480 ölümlü trafik kazası, 2019 yılı ilk 4 ayında 506, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 azalış. 548 hayatını kaybeden sayısı, 2019 yılı ilk 4 ayında 596, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 azalış. 38 bin 748 yaralanmalı trafik kazası, 2019 yılı ilk 4 ayında 46 bin 653, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 azalış. 60 bin 879 yaralı, 2019 yılı ilk 4 ayında 75 bin 345, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 azalış."

Siber terör suçları ile mücadelede

İçişleri Bakanlığı bünyesinde siber suçlar ve terörle mücadele konularına da değinen Çataklı, koronavirüs mücadelesi sırasında da bu alanda sıkı takibin sürdürüldüğünü ifade etti.

Çataklı, "Özellikle pandemi gündeminde halkta korku ve panik oluşturmaya çalışan kişi ve gruplara karşı da sıkı bir takip içinde olduk. Bunun yanı sıra terör suçları kapsamında 2020 yılı Mart ayında, 5 bin 645 sosyal medya hesabi ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 2 bin 458 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır." diye konuştu.

Ülkesine dönen Suriyeli sayısı

Nisan ayına ait düzensiz göçle mücadeleye ilişkin verileri paylaşan Çataklı, "Düzensiz göçle mücadele çalışmalarımız hem karada hem denizde kesintisiz olarak devam etmektedir." dedi.

Ülkesine dönen Suriyelilerin 400 binden fazla olduğunu kaydeden İsmail Çataklı, "253'ü denizlerde olmak üzere toplam 2 bin 711 düzensiz göçmen yakalanmış, 31 organizatör gözaltına alınmıştır. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 402 bin 11. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 580 bin 263'tir." bilgisini verdi.

(Bitti)

Koronavirüs, 22 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 02:46 Kaynak: AA


Son Dakika

Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu Sanatçı Haluk Levent'in çağrısıyla gecekonduda yaşayan Ülker teyze, yeni evine kavuştu Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak Ünlü yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi Şarkıcı Nilay Dorsa, akıma uyarak evinin terasında güneşlendi Hollywood yıldızları, koronavirüsün ardından film çekmek için Türkiye'ye gelecek Şarkıcı Erhan Güleryüz, müzisyenlere Grup Yorum için çağrı yaptı: Gelin konserde beraber şarkı söyleyelim Yeşilçam'ın ok kirpikli efsane güzeli, Twitter'a damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonlarının açılacağı tarihi verdi, ilk randevuyu Ece Seçkin aldı Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın
Afrika'da gizemli hastalık paniği! 10 günde 100'den fazla kişi öldü Afrika'da gizemli hastalık paniği! 10 günde 100'den fazla kişi öldü         
21:13
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Füsun Eyüboğlu'ndan normalleşme planına eleştiri: Öncelik AVM'ler değil Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Füsun Eyüboğlu'ndan normalleşme planına eleştiri: Öncelik AVM'ler değil         
21:03
Galatasaray, Belhanda'nın yerine milli futbolcu Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor Galatasaray, Belhanda'nın yerine milli futbolcu Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor         
21:00
Akdeniz'de meydana gelen depremler sonrası Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den 7 şehrimize tsunami uyarısı Akdeniz'de meydana gelen depremler sonrası Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den 7 şehrimize tsunami uyarısı         
20:57
İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 236 artarak 29 bin 315'e yükseldi İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 236 artarak 29 bin 315'e yükseldi         
19:52
İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği Başkanı Taylor: Maç devreleri 45 dakikadan az olabilir İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği Başkanı Taylor: Maç devreleri 45 dakikadan az olabilir         
19:42
TFF Başkanı Nihat Özdemir liglerin geleceğiyle ilgili kararı yarın açıklayacak TFF Başkanı Nihat Özdemir liglerin geleceğiyle ilgili kararı yarın açıklayacak         
19:38
Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var         
19:26
Son Dakika: İngiltere, Avrupa'da koronavirüs nedeniyle en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu Son Dakika: İngiltere, Avrupa'da koronavirüs nedeniyle en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu         
19:19
Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois: Galatasaray maçı benim için anahtardı Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois: Galatasaray maçı benim için anahtardı         
19:18
Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 59 artarak 3 bin 520'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 59 artarak 3 bin 520'ye yükseldi         
19:06
Fenerbahçe, PSG'nin Kamerunlu forveti Choupo Moting ile anlaştı Fenerbahçe, PSG'nin Kamerunlu forveti Choupo Moting ile anlaştı         
18:53
ABD'de umut veren çalışma: Mutasyona uğrayan koronavirüs zayıflıyor olabilir ABD'de umut veren çalışma: Mutasyona uğrayan koronavirüs zayıflıyor olabilir         
18:42
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen "monoklonal antikor" geliştirdi         
18:35
Ankara-Sivas YHT projesiyle iki il arasındaki mesafe 12 saatten 2 saate düşecek Ankara-Sivas YHT projesiyle iki il arasındaki mesafe 12 saatten 2 saate düşecek         
18:31
Portekiz efsanesi Luis Figo: Mancini'de eğitim ve saygı eksikliği var Portekiz efsanesi Luis Figo: Mancini'de eğitim ve saygı eksikliği var         
18:29
Polisin Polisin "Niye dışarıdasınız?" sorusuna vatandaştan ilginç yanıt: Tur atıp gidiyoruz         
18:28
Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik korona çağrısı: Herkes geri dönüp vakaları kontrol etsin Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik korona çağrısı: Herkes geri dönüp vakaları kontrol etsin         
18:25
Suriye ekonomisinin yüzde 60'ını elinde bulunduran kuzen, Esed'e meydan okudu Suriye ekonomisinin yüzde 60'ını elinde bulunduran kuzen, Esed'e meydan okudu         
18:19
Ramazan ayının atmosferinden etkilenen Danimarkalı kadın Müslüman oldu Ramazan ayının atmosferinden etkilenen Danimarkalı kadın Müslüman oldu         
18:15
Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ta bir futbolcu ve bir fizyoterapist koronavirüse yakalandı Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ta bir futbolcu ve bir fizyoterapist koronavirüse yakalandı         
18:00
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Makus kaderden kaçış yok" başlıklı yazıyla ilgili suç duyurusunda bulundu         
17:46
Gündüz vakti alkol alan şahıs yoldan geçenlere saldırdı Gündüz vakti alkol alan şahıs yoldan geçenlere saldırdı         
17:41
Altının kilogramı 386 bin 300 liraya yükseldi Altının kilogramı 386 bin 300 liraya yükseldi         
17:32
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muric için 20 milyon euro vermeye hazır İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muric için 20 milyon euro vermeye hazır         
17:31
Koronavirüs tedbirlerine rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti Koronavirüs tedbirlerine rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti         
17:26
Toplu cenaze namazı kılınan köyde korona vakaları hızla arttı, karantina uzatıldı Toplu cenaze namazı kılınan köyde korona vakaları hızla arttı, karantina uzatıldı         
17:13
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1338 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1338 kişi hayatını kaybetti         
17:09
ABD'de korkunç iddia: Trump, ekonomiyi açtığında günlük ölümlerin 3 bine yükselmesini bekliyor ABD'de korkunç iddia: Trump, ekonomiyi açtığında günlük ölümlerin 3 bine yükselmesini bekliyor         
17:05
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn 20 cariyesini ordu mensubu yaptı Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn 20 cariyesini ordu mensubu yaptı         
16:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2020 21:23:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'nın aylık basın bilgilendirme toplantısı: (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]