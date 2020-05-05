İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Nisan'da kırsal alanda 3'ü büyük, 27'si orta çaplı toplam 8 bin 163, şehirlerde de 252 operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonlarda 37 terörist etkisiz hale getirildi"

-"Yürütülen başarılı operasyonlarla yurt i·çi·ndeki· teröri·st mevcudu i·lk kez 500'ün altına düşürüldü. Yaptığımız değerlendi·rmelere göre yurt i·çi·nde bulunan teröri·st sayısı 492'ye i·ndi·ri·ldi"

-"Yılbaşından bu yana terör örgütü PKK'ya yeni katılımın, tarihin en düşük seviyesine inerek 13 olduğunu görüyoruz"

ANKARA - İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı aylık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.