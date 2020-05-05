İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Nisanda kırsal alanda 3'ü büyük, 27'si orta çaplı toplam 8 bin 163, şehirlerde de 252 operasyon yapıldı."

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