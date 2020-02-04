İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı:

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Ocak ayında yapılan 7 bin 998 operasyonda 88 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, düzenlenen aylık basın bilgilendirme toplantısında Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremi hatırlatarak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da depremin hemen akabinde bölgeye intikal ettiğini belirtti. Çataklı, "Sayın Bakanımızın intikaliyle birlikte yine Sayın Sağlık Bakanımız ve Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımız da Elazığ'a gittiler ve sahada süreci takip ettiler. Bizler de AFAD Afet Acil Yönetimi Merkezi'nde Elazığ ile koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürdük. Müdahale olsun, koordinasyon olsun, insanların barınma ve yaşam ihtiyaçlarını karşılama olsun hızlıca tedbir aldık. Barınmanın yanında enkaz kaldırma çalışmaları da dahil olmak üzere gayretli bir çaba içinde bulunduk. Enkazdan hayat kurtarma konusunda ekiplerimiz başarılı bir süreç yönettiler. Aziz milletimiz bu afette de birlik ve beraber duygusunun, yardımlaşma duygusunun en güzel örneklerinden birini ortaya koydular" diye konuştu.



2019 yılında iç güvenlik noktasında Bakanlığın pek çok konu başlığında başarılar elde ettiğini belirten Çataklı, aynı başarıyı 2020 yılında da sürdürme kararlılığı içerisinde olduklarını söyleyerek, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2020 Ocak ayında kırsal alanda 10'u büyük, 39'u orta çaplı olmak üzere toplam 6 bin 600, şehirlerde de bin 398 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda toplam 40'ı sağ/yaralı, 48'i teslim olmak üzere toplam 88 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 45'i PKK/KCK, 43'ü DEAŞ terör örgütü mensubudur. Ayrıca terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 632 şüpheli gözaltına alınmış, 411 kişi tutuklanmıştır. Tutuklananların 108'i PKK/KCK, 263'ü FETÖ, 38'i DEAŞ, 2'si de aşırı sol terör örgütü mensubudur" şeklinde konuştu.



Çataklı, yapılan operasyonlar neticesinde 99 sığınağın kullanılamaz hale getirildiğini aktararak, 54 silah, 15 adet mayın/EYP, 40 adet el bombası, 59 adet plastik madde olmak üzere 889 kilogram patlayıcı madde ve 7 bin 940 adet muhtelif mühimmat ele geçirildiğini kaydetti. 8 Ocak'ta başlayan Kapan operasyonlarının hala 5 ayrı noktada 256 tim, 3 bin 900 personelle devam ettiğini belirten Çataklı, "Bu kapsamda 19 işbirlikçi şahıs yakalanmış, 94 mağara/sığınak imha edilmiş, 8'i ağır ve uzun 17 silah, 7 bin mühimmat, 40 EYP, 6 ton 600 kilogram patlayıcı, 25 adet el bombası, çok miktarda gıda/yaşam malzemesi ile EYP yapımında kullanılan malzeme ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.



"Planlanan 7 bin 732 sonbahar/kış operasyonundan 3 bin 14'ü icra edildi"



Çataklı, kış üslenmesinin önlenmesi amacıyla 1 Ekim 2019-15 Nisan 2020 dönemi içerisinde önceden tespiti yapılan 292 barınma bölgesine yönelik sonbahar/kış operasyonları kapsamında 29 ilde 94 büyük, 504 orta, 7 bin 134 küçük olmak üzere 7 bin 732 operasyon planlandığını, 28'i büyük, 147'si orta çaplı, 2 bin 839'u küçük olmak üzere toplam 3 bin 14 operasyon icra edildiğini belirtti. Çataklı, "Bu operasyonlarda 457 terörist (113 ölü, 229 sağ, 115 teslim) etkisiz hale getirilmiş, 538 sığınak/depo/barınak imha edilmiştir. 282 uzun namlulu silah, 54 roketatar/havan/lav, 197 tabanca/tüfek, 207 adet mayın/EYP, 489 adet el bombası, 9 ton 851 kilogram patlayıcı, bin 809 adet fünye, 102 bin 425 mühimmat, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" açıklamasında bulundu.



Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 14 bin 759 operasyonda 20 bin 403 kişinin gözaltına alındığını, 2 bin 9 kişinin tutuklandığını kaydeden Çataklı, "Yapılan operasyonlarda 7 ton 828 kilogram esrar, 81 kilogram skunk, 750 kilogram eroin, 14 kilogram kokain, 25 kilogram afyon, 33 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 205 kilogram metamfetamin, 2 milyon 666 bin 140 adet ectasy, 94 bin 864 adet captagon, 3 milyon 86 bin 570 adet sentetik ecza, 756 kök kenevir ele geçirilmiştir" dedi.



"676 bin 237 litre kaçak akaryakıt ve 1 milyon 120 bin 587 paket kaçak sigara ele geçirildi"



Kaçakçılıkla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen operasyonlara değinen Çataklı, 2 bin 333 operasyonda 3 bin 304 kişinin gözaltına alındığını, 37 kişinin tutuklandığını aktararak, yapılan operasyonlarda 676 bin 237 litre kaçak akaryakıt ve 1 milyon 120 bin 587 paket kaçak sigara ele geçirildiğini açıkladı. 2019-2020 yıllarının Ocak ayları asayiş verilerini değerlendiren Çataklı, şunları söyledi:



"Mal varlığına karşı işlenen suçlardan oto hırsızlığı olayları 701'den yüzde 26 azalışla 520'ye, otodan hırsızlık 3 bin 831'den yüzde 37 azalışla 2 bin 428'e, kapkaç olayları 357'den yüzde 38 azalışla 220'ye, iş yerinden hırsızlık 4 bin 183'ten yüzde 22 azalışla 3 bin 254'e düşürülmüştür. Evden hırsızlık olayları Ankara'da 261'den yüzde 61 azalışla 102'ye, İstanbul'da bin 452'den yüzde 31 azalışla bin 7'ye, İzmir'de 281'den yüzde 25 azalışla 211'e, ülke genelinde ise 5 bin 932'den yüzde 23 azalışla 4 bin 567'ye düşürülmüştür. Ocak ayında ülke genelinde 'Türkiye geneli narkotik uygulaması', 'Türkiye güven huzur uygulaması', 'ihbarlı kırmızı ışık ve cep telefonu denetimi', 'duman operasyonu' olmak üzere toplam 4 güven/huzur uygulaması yapılmıştır. Bu uygulamalarda 935 bin 397 şahıs kontrol edilmiş, 4 bin 587 aranan şahıs yakalanmış, 323 bin 551 araç kontrol edilmiş, 26 bin 390 araca işlem uygulanmış, 2 bin 26 araç trafikten men edilmiş, 72 bin 398 umuma açık yer denetlenmiş, 4 bin 783'üne işlem yapılmıştır. Siber suçlarla mücadelede, terör suçları kapsamında 2020 yılı Ocak ayında 4 bin 539 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 2 bin 337 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır. Düzensiz göçle mücadelede 4 bin 67'si denizlerde olmak üzere toplam 19 bin 713 düzensiz göçmen yakalanmış, 513 organizatör gözaltına alınmış, 91'i tutuklanmıştır "



"Kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 576 bin 344"



Bugün itibarıyla ülkede kayıt altına alınan Suriyeli sayısının 3 milyon 576 bin 344 olduğunu açıklayan Çataklı, "2020 Ocak ayı içerisinde meydana gelen 104 ölümlü trafik kazasında 115 kişi hayatını kaybetmiş, 11 bin 453 yaralanmalı trafik kazasında 18 bin 683 kişi yaralanmıştır. 2020 yılı ilk ayında toplam 104 ölümlü trafik kazası, 2019 yılı Ocak ayında 126 ölümlü trafik kazası yaşanmıştır. (Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 azalış), 115 hayatını kaybeden sayısı, 2019 yılı Ocak ayında 153'tü (geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 azalış) görüyoruz. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı da 396 bin 961" dedi.



Bekçilerle ilgili kamuoyundaki eleştirilere ilişkin soruları yanıtlayan Çataklı, bekçiliğin tarihi ve çok uzun geçmişe sahip bir müessese olduğunu vurgulayarak, "Kuruluşundan itibaren çok değişiklik yapıldığını görüyoruz. 1995'ten 2016 yılına kadar bekçi alımı yapılmamıştı. Şu an 30 bin bekçi kadromuz var, bunlardan 21 bin 292'si dolu. 2016'dan sonra 19 bin 706 arkadaşımızdan 12 bini lise mezunu, 3 bin 137si yüksek okul mezunu, yüzde 20'si lisans, 29'u da yüksek lisans mezunu. Lise mezunu altında da alım yapmadık. Özellikle 2016'dan sonra yoğun şekilde istihdam edildiler, personel ihtiyacının yanında asayiş alanında çok önemli katkılar ortaya koydular. Önemli bir kamu hizmeti görüyorlar. Bu şartlar altında değerlendirmelerin yapılmasının doğru olacağını değerlendiriyoruz. Göreve başlayan bekar bir bekçimizin aldığı rakam da lise mezunu 4 bin 527, lisans mezunu ise 4 bin 534 lira" diye konuştu. - ANKARA