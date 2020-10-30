Son dakika: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, değerlendirme toplantısına katıldı - Son Dakika

Son dakika: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, değerlendirme toplantısına katıldı

30.10.2020 13:19

Son dakika haberler... İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bütün çalışmalarının gidişatını yerinde görmeye, değerlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bütün çalışmalarının gidişatını yerinde görmeye, değerlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ı ziyaret eden Çataklı, daha sonra valilikte düzenlenen bakanlık hizmetlerini değerlendirme toplantısına katıldı.

Çataklı, toplantı sonunda gazetecilere, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla yürütülen izleme değerlendirme sistemini anlattı.

Bakan yardımcılarının başkanlığında oluşturulan heyetle bütün illeri ziyaret edip genel bir değerlendirme yaptıklarını aktaran Çataklı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Devleti temsil etmek, milletin gönlünü kazanmakla olur.' sözünü ilke edinerek bütün çalışmalarımızın gidişatını yerinde görmeye, değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede Sakarya Valiliğimize geldik, kapsamlı bir değerlendirme çalışması yaptık." ifadelerini kullandı.

Kentte bazı birimleri ziyaret edip sivil toplum kuruluşlarıyla değerlendirme toplantısı yapacaklarını dile getiren Çataklı, günün sonunda son değerlendirmeyle çalışmaları tamamlayacaklarını kaydetti.

Çataklı, "Temel amacımız, bir taraftan bakışımızı, yaklaşımlarımızı doğrudan ilde bulunan arkadaşlarımıza iletmek, bir taraftan ildeki arkadaşların değerlendirmelerini, düşüncelerini, önerilerini almak ve ortak paydada bu düşünceleri buluşturmak. Aynı şekilde hem bizden hizmet almış olan vatandaşlarımızın hem de sivil toplum kuruluşlarımızın yürüttüğümüz çalışmalara nasıl baktıklarını, değerlendirdiklerini alarak günün sonunda kanaate ulaşmak." diye konuştu.

"Asayiş hizmetinde başarılı sonuçlar alıyoruz"

Emniyet, asayiş hizmetlerinde Sakarya'da oldukça iyi durumda olduklarını vurgulayan Çataklı, "Arkadaşlarımızın yoğun gayreti var. Gerek istatistiki veriler gerekse trendler onu gösteriyor ki başarılı neticeler alıyoruz. O çerçevede başta sayın Valimiz olmak üzere bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Gayretli çalışmalarının devamını diliyoruz. Bütün bu ziyaretler bittiğinde yıl sonunda ülke genelinde genel bir değerlendirme raporu da yapacağız. Bundan sonra belirleyeceğimiz stratejiler, atacağımız adımlarda bunlardan istifade edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, değerlendirme toplantısına katıldı
Son dakika: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, değerlendirme toplantısına katıldı
Son dakika: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, değerlendirme toplantısına katıldı
Son dakika: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, değerlendirme toplantısına katıldı

İçişleri Bakanlığı, Oktay Kaldırım, Sakarya, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, değerlendirme toplantısına katıldı - Son Dakika

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