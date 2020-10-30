İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, Sakarya'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Sakarya'da çeşitli kurumlara ziyarette bulundu.

Çataklı, valilikte düzenlenen bakanlık hizmetlerini değerlendirme toplantısının ardından İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü ile Açık Kapı Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Çataklı, çalışanlarla sohbet etti.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ'u da ziyaret eden Çataklı, sivil toplum kuruluşlarıyla değerlendirme toplantısına katıldı.

Çataklı, ziyaretlerin ardından kentten ayrıldı.