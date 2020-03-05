İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "(Terör örgütünün kış üslenmesine yönelik operasyonlar) Bugüne... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: '(Terör örgütünün kış üslenmesine yönelik operasyonlar) Bugüne... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "(Terör örgütünün kış üslenmesine yönelik operasyonlar) Bugüne...

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Aylık Bilgilendirme Toplantısı'nda değerlendirmelerde bulundu.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Aylık Bilgilendirme Toplantısı'nda değerlendirmelerde bulundu. (2)

(İç Güvenlik Operasyonları) Şubat ayında kırsal alanda 7'si büyük 19'u orta çaplı olmak üzere toplam 5 bin 584, şehirlerde 1385 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda toplam 127 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunların 1'i ölü, 75'i sağ, 51'i teslim şeklindedir"

Bu teröristlerden 86'sı PKK/KCK, 41'i DEAŞ, HTŞ terör örgütü mensubudur"

"(Terör örgütünün kış üslenmesinin önlenmesine yönelik operasyonlar) 29 ilde 37'si büyük, 170'i orta çaplı, 4 bin 968'i küçük olmak üzere toplam 5 bin 175 operasyon icra edilmiştir"

"Planlanan operasyonların yüzde 67'sini tamamlamış olduk. Bu operasyonlarda bugüne kadar 550 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu teröristlerden 114'ü ölü, 286'sı sağ, 150'si de teslim şeklindedir"

"(Sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçılar) 11 Kasım'dan bu tarafa son süreçte 273'e ulaşmış. Bugün de 1 Avustralya uyruklu YTS'yi sınır dışı ettik"

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: (Terör örgütünün kış üslenmesine yönelik operasyonlar) Bugüne...

İçişleri Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:49 Kaynak: AA
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