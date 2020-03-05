İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Türkiye kimsenin kapı bekçisi konumunda bir ülke de değildir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: 'Türkiye kimsenin kapı bekçisi konumunda bir ülke de değildir' - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Türkiye kimsenin kapı bekçisi konumunda bir ülke de değildir"

7 saat önce

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Aylık Bilgilendirme Toplantısı'nda değerlendirmelerde bulundu.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Aylık Bilgilendirme Toplantısı'nda değerlendirmelerde bulundu. (1)

"( Türkiye'nin sınırları açması) Türkiye hiçbir göçmeni sınır dışı ediyor değildir. Kimseyi zorluyor da değildir. Birilerinin iddia ettiği gibi göçmenleri bir politika aracı olarak da kullanıyor değildir"

"Göçmenleri politika aracı olarak kullananların biz değil, bugüne kadar ırkçılığa varan söylemlerle toplum içinde nifak oluşturmaya çalışan birtakım siyasi kimlikler olduğu bütün milletimiz tarafından bilinmektedir"

"Türkiye burada uzun zamandır bir kapasite kullanmaktadır ve göç baskısının özellikle güvenlik alanında tutulmayan sözler nedeniyle artması sonucu artık bu kapasitenin sınırları aşılmıştır"

"Sonuçta bizim ülke olarak bir kapasitemiz var ve Türkiye kimsenin kapı bekçisi konumunda bir ülke de değildir"

"Şu anda bütün güvenlik personelimiz, Sahil Güvenlik, Emniyet, Jandarma dahil, Ege'den geçişlere izin vermemektedir. Yani ayrılmak isteyenlere müdahale etmeme yaklaşımımız Ege'den geçişleri kapsamamaktadır"

"(Sığınmacılar) Düzensiz göçle mücadelede denizlerde 2 bin 46 kişi, toplamda da 13 bin 759 düzensiz göçmen bu dönemde yakalamışız. 506 organizatör gözaltına alınmış ve bunlardan 175'i tutuklanmış. Ülkesine dönen Suriyeli sayısı da güncel olarak 399 bin 87 kişi. Bugün itibariyle ülkemizde kayıt altında bulunan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 587 bin 266."

"Saat 9.00 itibariyle 138 bin 647 kişi Yunanistan tarafına Edirne'de, karadan geçmiş durumda"

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Türkiye kimsenin kapı bekçisi konumunda bir ülke de değildir

İçişleri Bakanlığı, Türkiye, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:10 Kaynak: AA
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