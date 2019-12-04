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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, ülkesine dönen Suriyeli sayısının 369 bin 690 olduğunu bildirdi.
7 saat önce
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, ülkesine dönen Suriyeli sayısının 369 bin 690 olduğunu bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:10 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, ülkesine dönen Suriyeli sayısının 369 bin 690 olduğunu bildirdi.
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