İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, ülkesine dönen Suriyeli sayısının 369 bin 690 olduğunu bildirdi.

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