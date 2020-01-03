Son Dakika › 3. Sayfa › İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: 'Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 373 bin 592. Bugün... - Son Dakika
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 373 bin 592. Bugün...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 373 bin 592. Bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 571 bin 30'dur.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:59 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 373 bin 592. Bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 571 bin 30'dur." - ANKARA
Son Dakika Bir alevi evi işaretleme olayı daha! Yakalanan şahıs tutuklandı Ev değil sanki tamirhane! Çok sayıda parçalanmış motosiklet ve bisiklet ele geçirildi Kayıp üniversite öğrencisi genç kızın cesedi denizde bulundu İki grup arasında çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü