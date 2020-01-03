İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 373 bin 592. Bugün... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: 'Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 373 bin 592. Bugün... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 373 bin 592. Bugün...

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 373 bin 592. Bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 571 bin 30'dur.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı:

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 373 bin 592. Bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 571 bin 30'dur." - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:59 Kaynak: İHA
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