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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 11 bin 82...

40 dakika önce

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 11 bin 82 operasyonda 15 bin 338 kişi gözaltına alınmış, bin 94 kişi tutuklanmıştır" dedi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı,
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 11 bin 82 operasyonda 15 bin 338 kişi gözaltına alınmış, bin 94 kişi tutuklanmıştır" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:50 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı, 3. Sayfa
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