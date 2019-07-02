İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 11 bin 82...
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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 11 bin 82 operasyonda 15 bin 338 kişi gözaltına alınmış, bin 94 kişi tutuklanmıştır" dedi.
İçişleri Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:50 Kaynak: İHA
Sözcüsü Çataklı, "Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 11 bin 82 operasyonda 15 bin 338 kişi gözaltına alınmış, bin 94 kişi tutuklanmıştır" dedi. - ANKARA
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