İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: "Yürütülen başarılı operasyonlarla yurt içindeki... - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: "Yürütülen başarılı operasyonlarla yurt içindeki...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: "Yürütülen başarılı operasyonlarla yurt içindeki terörist mevcudu ilk kez 500'ün altına düşürülmüştür.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: "Yürütülen başarılı operasyonlarla yurt içindeki terörist mevcudu ilk kez 500'ün altına düşürülmüştür. Yaptığımız değerlendirmelere göre yurt içinde bulunan terörist sayısı 492'ye indirilmiştir." - ANKARA
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5.05.2020 17:41:32. #1.13#
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