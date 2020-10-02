İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Eylülde 171 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, eylül ayında yapılan iç güvenlik operasyonlarında, 12'si arananlar listesinde bulunan toplam 171 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında bakanlığın 2020 yılı eylül ayı faaliyetlerine ilişkin açıklamada bulundu. Çataklı, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında bugüne kadar valilikler ve kaymakamlıklar tarafından 7 milyon 129 bin 904 denetim gerçekleştirildiğini ve 169 bin 109 ihbar ve şikayet üzerine de kontroller yapıldığını söyledi. Çataklı, "1 Ekim itibariyle 93 bin 725 kişi kapasiteli yurt ve pansiyonlarda 2 bin 474 kişi zorunlu izolasyona tabi tutulmaktadır. Bugüne kadar 5 bin 23 kişi yurtlarda ve pansiyonlarda misafir edildi" dedi.

'171 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'Çataklı, bakanlığın koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde eylül ayında kırsal alanda 9'u büyük, 23'ü orta çaplı olmak üzere toplam 10 bin 229, şehirlerde ise bin 425 operasyon yapıldığını ifade etti. Çataklı, "Bu operasyonlarda İçişleri Bakanlığı terör aranlar listesinde kırmızı kategoriden; 'Nubar' kod adlı Erol Volkan İldem, 'Agid Civyan' kod adlı Vahiyettin Karay ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Mavi kategoriden Reyhanlı saldırısı firarisi Ercan Bayat sağ olarak, turuncu kategoriden; PKK mensubu 'Rohani Dersim' kod adlı Özlem Atsak ölü olarak, 'Baver Kirjo' kod adlı Ahmet Herdem sağ olarak, 'Velad' kod adlı Eyyüp Alper, 'Nidal' kod adlı Ahmet Akman ölü olarak, Gri kategoriden; 'Agit' kod adlı Agit Abı, 'Roni' kod adlı Halis Erdoğan, 'Azat' kod adlı Rıdvan Eryılmaz, 'Roza' kod adlı Fadime Çakı ölü olarak etkisiz hale getirilmişlerdir. Aynı gri kategoriden 'Cigergun Mardin' kod adlı İshak Saydut ise teslim olmuştur. Böylelikle arananlar listesinden 12 kişi ile birlikte toplam 171 terörist bunlardan 67'si ölü, 74'ü sağ, 30'u teslim olmak üzere etkisiz hale getirilmiştir" diye konuştu. Çataklı, terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 575 şüphelinin gözaltına alındığını ve 436'sının tutuklandığını belirterek, yapılan operasyonlar neticesinde eylül ayında; 131 sığınak, barınak, mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini ve 59'u ağır ve uzun namlulu 92 silah ile çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.'YILDIRIM OPERASYONLARINDA 97 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'Yıldırım Operasyonları'nın 12 ayrı bölgede, 14 bin personel ile devam ettiğini kaydeden Çataklı, "Bu operasyonlar çerçevesinde 97 terörist etkisiz hale getirilmiş, 51 işbirlikçi yakalanmış, 173 mağara/sığınak imha edilmiş, 124'ü ağır ve uzun namlulu olmak üzere 133 silah, 60 el yapımı patlayıcı, 145 kilogram patlayıcı madde, 116 adet el bombası, 101 bin 556 mühimmat, 36 milyon 344 bin 694 kök kenevir, 10 ton 189 kilogram esrar, 10 kilogram eroin ile çok miktarda gıda/yaşam malzemesi ele geçirilmiştir." ifadesini kullandı.UYUŞUTURUCU İLE MÜCADELEÇataklı, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 14 bin 478 operasyonda gözaltına alınan 19 bin 864 kişiden bin 515 kişinin tutuklandığını belirterek, "Yapılan operasyonlarda; 22 ton 85 kilogram esrar, 414 kilogram skunk, 2 ton 49 kilogram eroin, 17 milyon 13 bin 237 kök kenevir ele geçirilmiştir. Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen bin 843 operasyonda 2 bin 841 kişi gözaltına alınmış, 44 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda; 566 bin 398 paket kaçak sigara, 2 milyon 729 bin 142 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir" dedi.Çataklı, düzensiz göçle mücadelede; bin 373'ü denizlerde olmak üzere toplam 11 bin 200 düzensiz göçmenin yakalandığını, gözaltına alınan 641 organizatörden 177'sinin tutuklandığını bildirdi. Çataklı, gönüllü olarak ülkesine geri dönen Suriyeli sayısının 413 bin 196, Türkiye'de kayıt altında ise 3 milyon 624 bin 941 Suriyelinin bulunduğunu söyledi.'TRAFİK KAZALARINDA 235 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ'

Çataklı, 2020 eylül ayında meydana gelen 205 ölümlü trafik kazasında 235 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "15 bin 129 yaralanmalı trafik kazasında 22 bin 782 kişi yaralanmış, 31 yaya meydana gelen kazalarda olay yerinde hayatını kaybetmiştir. 2020 yılının ilk 9 aylık dönemi ile geçen yılın aynı dönemi değerlendirildiğinde; ölümlü trafik kazası bin 549'dan yüzde 7 azalışla bin 441'e, bu kazalarda olay yerinde hayatını kaybeden sayısı bin 884'ten yüzde 11 azalışla bin 681'e, yaralanmalı trafik kazası 129 bin 883'ten yüzde 15 azalışla 110 bin 874'e, yaralı sayısı 217 bin 773'ten yüzde 20 azalışla 173 bin 496'ya, olay yeri yaya can kaybı 263'ten yüzde 19 azalışla 214'e düşmüştür" diye konuştu.