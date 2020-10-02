İçişleri Bakanlığı Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, eylül ayındaki iç güvenlik operasyonlarında 12'si arananlar listesinden olmak üzere 171 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Çataklı, bakanlıkta düzenlediği aylık basın bilgilendirme toplantısında eylül ayında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Konuşmasına, topraklarının yüzde 20'si Ermenistan tarafından işgal altında olan, 1 milyon kişinin evini terk etmek zorunda bırakıldığı, Hocalı Katliamı gibi acılara maruz kalan Azerbaycan'ın bugünkü mücadelesinde yanında olduklarını ifade ederek başlayan Çataklı, şehit olan Azerbaycan vatandaşlarına Allah'tan rahmet, gazilere acil şifa ve tüm Azerbaycanlılara muvaffakiyetler diledi.

Bakanlık olarak eylül ayında gerçekleştirilen toplantılara ve hayata geçirilen hizmetlere değinen Çataklı, bu toplantılar sayesinde problemlere ilişkin istişare kültüründen istifade ettiklerini ve kurumsal refleksleri diri tutma gayretinde olduklarını söyledi.

Çataklı, eylül ayında Kovid-19 salgınına karşı hayata geçirilen yeni tedbirlerin olumlu sonuçları olduğunu ifade etti.

"Yurt ve pansiyonlarda şu an 2 bin 474 kişi izolasyona tabi tutulmakta"

Salgınla mücadele kapsamında bugüne kadar valilik ve kaymakamlıklar tarafından 7 milyon 129 bin 904 denetim gerçekleştirildiğini, 169 bin 109 ihbar ve şikayet üzerine kontroller yapıldığını belirten Çataklı, "1 Ekim 2020 itibarıyla 93 bin 725 kişi kapasitesine sahip yurt ve pansiyonları bu amaçla ayırdık ve toplam 2 bin 474 kişi şu an izolasyona tabi tutulmakta. Bunlardan 573'ü izolasyon koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle, 1901'i ise geçici nitelikteki ikameti, yani mevsimlik tarım işçisi gibi çalışmaları nedeniyle yer sorunu dikkate alınarak izolasyona tabi tutulan kişilerdir. Şu ana kadar genelge kapsamında 5 bin 23 kişi yurtlarda ve pansiyonlarda bugüne kadar misafir edildi." diye konuştu.

Temel ilkelerinin, günlük ve ekonomik hayat olumsuz etkilenmeden, üretim ve tedarik zincirinin aksamasına meydan vermeden bu salgın sürecini atlatabilmek olduğuna işaret eden Çataklı, vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet ederek bu sürece katkı sunmalarını istedi.

Terörle mücadele

Bakanlık koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarına değinen Çataklı, şunları kaydetti:

"Eylül ayında kırsal alanda 9'u büyük,

23'ü orta çaplı olmak üzere toplam 10 bin 229, şehirlerde de 1425 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda, İçişleri Bakanlığı terörden aranlar listesinde

kırmızı kategoriden TKP/ML mensubu ve sözde siyasi komiser olan 'Nubar' kod adlı Erol Volkan İldem, PKK mensubu ve sözde Botan saha sorumlusu 'Agid Civyan' kod adlı Vahiyettin Karay ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Yine aynı listede mavi kategoriden THKP/C mensubu ve Reyhanlı saldırısı firarisi Ercan Bayat

sağ olarak, turuncu kategoriden PKK mensubu ve sözde YJA Star sorumlusu 'Rohani Dersim' kod adlı Özlem Atsak ölü olarak, PKK'ın sözde Munzur cephe sorumlusu 'Baver Kirjo' kod adlı Ahmet Herdem sağ olarak, PKK mensubu 'Velad' kod adlı Eyyüp Alper, 'Nidal' kod adlı Ahmet Akman ölü olarak, gri kategoriden sözde Beytüşşebap sorumlusu 'Agit' kod adlı Agit Abı, sözde Tendürek sorumlusu 'Roni' kod adlı Halis Erdoğan, 'Azat' kod adlı Rıdvan Eryılmaz, TKP/ML mensubu sözde tim komutanı 'Roza' kod adlı Fadime Çakıl

ölü olarak etkisiz hale getirilmişlerdir, gri kategoriden 'Cigergun Mardin' kod adlı İshak Saydut

ise teslim olmuştur. Böylelikle arananlar listesinden 12 kişiyle birlikte toplam 171 terörist, (67 ölü, 74 sağ, 30 teslim olmak üzere) geçtiğimiz ay etkisiz hale getirilmiştir."

Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilerek gözaltına alınan 2 bin 575 şüpheliden 436'sının tutuklandığını aktaran Çataklı, operasyonlarda 131 sığınak/barınak/mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini, 92 silah ve muhtelif miktarda mühimmatın ele geçirildiği bilgisini verdi.

Çataklı, 12 bölgede 14 bin personelle devam eden Yıldırım operasyonlarında bugüne kadar 97 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 51 işbirlikçinin yakalandığını, 173 mağara/sığınağın imha edildiğini, 133 silah, 60 el yapımı patlayıcı (EYP), 145 kilogram patlayıcı madde, 116 el bombası, 101 bin 556 mühimmat, 36 milyon 344 bin 694 kök kenevir, 10 ton 189 kilogram esrar,

10 kilogram eroin ile çok miktarda gıda/yaşam malzemesinin ele geçirildiğini ifade etti.

1515 şüpheliye uyuşturucudan tutuklama

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında eylül ayında gerçekleştirilen 14 bin 478 operasyonda, gözaltına alınan 19 bin 864 kişiden 1515'inin tutuklandığını kaydeden Çataklı, operasyonlarda 22 ton 85 kilogram esrar, 414 kilogram skunk, 2 ton 49 kilogram eroin, 17 milyon 13 bin 237 kök kenevir ele geçirildiğini bildirdi.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen 1843 operasyonda 2 bin 841 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 44'ünün tutuklandığını dile getiren Çataklı, operasyonlarda 566 bin 398 paket kaçak sigara ve 2 milyon 729 bin 142 litre kaçak akaryakıtın ele geçirildiğini duyurdu.

Geçen yılın ilk 9 ayı ile bu yılın aynı dönemini asayiş verileri açısından karşılaştıran Çataklı, "Evden hırsızlık günlük ortalama olay sayıları ülke genelinde 178'den yüzde 13 azalışla 154'e, İstanbul'da 41'den yüzde 15 azalışla 35'e, Ankara'da 6'dan yüzde 50 azalışla 3'e, İzmir'de 7'den yüzde 14 azalışla 6'ya düşürülmüştür." dedi.

Çataklı, siber suçlarla mücadelede ?terör suçları kapsamında, geçen ay 6 bin 734 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma yapıldığını ve tespit edilen 2 bin 762 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildiğini anlattı.

Eylül ayında 1373'ü denizlerde olmak üzere 11 bin 200 düzensiz göçmenin yakalandığını kaydeden Çataklı, gözaltına alınan 641 organizatörden 177'sinin tutuklandığını bildirdi.

Çataklı, gönüllü olarak ülkesine geri dönen Suriyeli sayısının 413 bin 196, bugün itibarıyla Türkiye'de kayıt altına alınan Suriyeli sayısının ise 3 milyon 624 bin 941 kişi olduğunu açıkladı.

Trafik verileri

Eylül ayının trafik verileri hakkında da bilgi veren Çataklı, şunları paylaştı:

"Eylül ayında meydana gelen 205 ölümlü trafik kazasında 235 kişi hayatını kaybetmiş, 15 bin 129 yaralamalı trafik kazasında 22 bin 782 kişi yaralanmış, 31 yaya meydana gelen kazalarda olay yerinde hayatını kaybetmiştir. 2020 yılının ilk 9 aylık dönemi ile geçen yılın aynı dönemi değerlendirildiğinde ölümlü trafik kazası 1549'dan yüzde 7 azalışla 1441'e, bu kazalarda olay yerinde hayatını kaybeden sayısı 1884'ten yüzde 11 azalışla 1681'e, yaralanmalı trafik kazası 129 bin 883'ten yüzde 15 azalışla 110 bin 874'e, yaralı sayısı 217 bin 773'ten yüzde 20 azalışla 173 bin 496'ya, olay yeri yaya can kaybı 263'ten yüzde 19 azalışla 214'e düşmüştür."

Çataklı, Bakanlığın mücadele ettiği önemli sorunlardan birinin de aile içi ve kadına yönelik şiddet olduğuna işaret ederek, kadın cinayeti suçuyla ilgili "trend" (akım) oluşturmanın zor olduğuna dikkati çekti.

Bakanlık olarak bu konuda ciddi bir gayret içinde olduklarının bilinmesini isteyen Çataklı, 1 Kasım 2019-29 Eylül 2020 tarihleri arasında 118 bin 231 kolluk personeline aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında eğitim verildiğini söyledi.

Kolluk personeli tarafından doldurulan "aile içi ve kadına yönelik şiddet olay kayıt formları" doğrultusunda risk analizlerinin yapıldığını ifade eden Çataklı, buna bağlı olarak koruyucu tedbir kararı sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 49 artarak 62 bin 909'dan 93 bin 705'e, aynı şekilde önleyici tedbir sayısının da 126 bin 636'dan yüzde 63 artışla 204 bin 182'ye ulaştığını anlattı.

Çataklı, Kadın Destek Uygulamasının (KADES) hali hazırda 536 bin 291 kişi tarafından indirildiğini, buradan gelen ve yüzde 50'si gerçek olan 42 bin 544 ihbarın tamamına ekiplerce müdahale edildiğini kaydetti.

Kadın cinayetleri yüzde 29 azaldı

Çataklı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Aldığımız tüm bu önlemler neticesinde geçen yılın aynı dönemine (ilk 9 ay) göre bu yıl işlenen kadın cinayetleri yüzde 29 azalarak 263'ten 187'ye gerilemiştir. Şunun bilinmesini özellikle istiyoruz ki İçişleri Bakanlığı olarak üzerinde en çok durduğumuz, büyük hassasiyet gösterdiğimiz, sürekli çözüm üretmeye çalıştığımız, yeni tedbir olarak neler yapabiliriz noktasında kafa yorduğumuz önemli bir alan bu. Bu gayretimiz devam edecek. Bu konuda tüm toplumun duyarlılığını istirham ediyor ve bu konuda çalışan tüm derneklerin, sivil toplum kuruluşlarının fikirlerine, taleplerine, iletişimine, görüş ve önerilerine açık olduğumuzu, burada bir sinerji oluşturmanın gereğine inandığımızı tekrar ifade etmek istiyorum."

Selefi derneklerine yönelik tahkikat

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çataklı, selefi derneklerine yönelik yürütülen tahkikata ilişkin soru üzerine, şu açıklamalarda bulundu:

"İçişleri Bakanlığı olarak DEAŞ, PKK, FETÖ, DHKP/C ve bütün terör örgütleriyle mücadelemiz aynı anda, aynı kararlılıkla ve kesintisiz olarak devam ediyor. Bunların birini diğerlerinden öncelemiyoruz. Bu kapsamda bahsedilen iddialarla ilgili güvenlik birimlerimizin ve diğer kurumlarımızın geçmişte de çalışmaları vardı, güncel olarak da durumu değerlendiriyorlar. Her türlü ihbarı ciddiye alıyor ve dikkatle takip ediyoruz. Son dönemde gündeme gelen bu konuyla ilgili Bakan Yardımcımızın bir açıklaması olmuştu, o çerçevede çalışmalar henüz devam ediyor, neticelenmedi. Şunun bilinmesini istiyorum, bütün terör örgütleri üzerinde aynı hassasiyet ve duyarlılıkla duruyoruz, diğer örgütlerle nasıl bir mücadele yürütüyorsak bu kapsamdaki çalışmalarımız da aynı kararlılıkla sürüyor. Orada bir duraksama, bir eksiklik söz konusu değil. Elbette yeni bilgilere ulaşılabilir, onlar da değerlendirilir. Gündeme gelen, basına yansıyan ya da yansımayan her konuyu da takip ediyoruz."