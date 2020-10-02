İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "Covid-19 tedbirleri kapsamında 7 milyon 129 bin 904... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "Covid-19 tedbirleri kapsamında 7 milyon 129 bin 904 denetim, 169 bin 109 ihbar ve şikayet üzerine kontrol gerçekleştirilmiştir. 1 Ekim itibariyle 93 bin 725 kişi kapasiteli yurt ve pansiyonlarda 2 bin 474 kişi zorunlu izolasyona tabi tutulmaktadır. Bugüne kadar 5 bin 23 kişi bu noktalarda misafir edildi." - ANKARA