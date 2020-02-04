İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: "Göreve başlayan bekar bir bekçimizin aldığı rakam da...

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: "Göreve başlayan bekar bir bekçimizin aldığı rakam da lise mezunu 4 bin 527, lisans mezunu ise 4 bin 534 lira."

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: "Göreve başlayan bekar bir bekçimizin aldığı rakam da lise mezunu 4 bin 527, lisans mezunu ise 4 bin 534 lira." - ANKARA

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Bekçi maaşlarıyla ilgili bir açıklama da İçişleri Bakanlığı'ndan geldi: Lise mezunu 4.527 lira, lisans mezunu 4.534 lira alıyor

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