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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: "Göreve başlayan bekar bir bekçimizin aldığı rakam da...
7 saat önce
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: "Göreve başlayan bekar bir bekçimizin aldığı rakam da lise mezunu 4 bin 527, lisans mezunu ise 4 bin 534 lira."
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:57 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: "Göreve başlayan bekar bir bekçimizin aldığı rakam da lise mezunu 4 bin 527, lisans mezunu ise 4 bin 534 lira." - ANKARA
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