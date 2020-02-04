İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: "Göreve başlayan bekar bir bekçimizin aldığı rakam da... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: 'Göreve başlayan bekar bir bekçimizin aldığı rakam da... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: "Göreve başlayan bekar bir bekçimizin aldığı rakam da...

7 saat önce

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: "Göreve başlayan bekar bir bekçimizin aldığı rakam da lise mezunu 4 bin 527, lisans mezunu ise 4 bin 534 lira."

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı:

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: "Göreve başlayan bekar bir bekçimizin aldığı rakam da lise mezunu 4 bin 527, lisans mezunu ise 4 bin 534 lira." - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:57 Kaynak: İHA
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Son Dakika

Bekçi maaşlarıyla ilgili bir açıklama da İçişleri Bakanlığı'ndan geldi: Lise mezunu 4.527 lira, lisans mezunu 4.534 lira alıyor
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