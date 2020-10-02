İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "(Selefi örgütleriyle ilgili)Bizim bütün terör örgütleriyle mücadelemiz devam ediyor. Bunlardan herhangi birini öncelemiyoruz. Bizim açımızdan bütün terör örgütleri aynı hassasiyettedir. Herhangi bir duraksama ve eksiklik söz konusu değil. Gündeme gelen her konuyu takip ediyoruz." - ANKARA