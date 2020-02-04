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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "Yapılan operasyonlarda 99 sığınak / barınak / mağara...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "Yapılan operasyonlarda 99 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:48 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "Yapılan operasyonlarda 99 sığınak/ barınak/ mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 54 silah, 15 adet mayın/EYP, 40 adet el bombası, 889 kg patlayıcı madde, 7 bin 940 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir" dedi. - ANKARA
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