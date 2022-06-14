Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere kıdemli yazılım ve yazılım geliştirme uzmanları ile yazılım geliştirme uzmanı ve iş zekası uzmanı alımı gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İçişleri Bakanlığı sözleşmeli 9 bilişim personeli alacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.