İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak
1 saat önce
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yazılı ve sözlü sınavla 8 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek.
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yazılı ve sözlü sınavla 8 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:01
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