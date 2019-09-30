Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak
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İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yazılı ve sözlü sınavla 8 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek.

İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak, System.String[]

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yazılı ve sözlü sınavla 8 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek.

İçişleri Bakanlığı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:01 
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