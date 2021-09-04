İçişleri Bakanlığı, "Stadyumlara Giriş Tedbirleri" konulu ek genelgeyi 81 ilin valiliklerine gönderdi

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Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) daha önce Müsabakalarda Uygulanacak Kovid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimatı isimli genelgeye ek olarak İçişleri Bakanlığı'ndan Stadyumlara Giriş Tedbirleri konulu bir genelge gönderildi.

AŞI TAKVİMİNİ TAMAMLAMAMIŞ KİŞİLER STADYUMLARA ALINMAYACAK

Genelgede, bu durumun önüne geçilebilmesi ve stadyumda bulunacak taraftarların sağlığının korunması için alınan tedbirlere yer verildi. Buna göre, aşı takvimini tamamlamamış veya hastalığı geçirmemiş kişilerin stadyuma alınmaması kuralının eksiksiz şekilde uygulanması için Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüp yönetimleri tarafından her türlü tedbir alınacak.

GEREKLİ KOORDİNASYON SAĞLANACAK

Bu amaçla taraftarlara ve taraftar derneklerine yönelik gerekli bilgilendirme yapılacak, aksi davranışların kişisel ve kulüpler açısından yaptırımlara neden olacağı duyurulacak. Konu, il/ilçe spor güvenlik toplantılarında gündeme alınarak gerekli koordinasyon sağlanacak.

KOLLUK PERSONELLERİ DE GÖREVLİ

Gerekli şartları taşımayan kişilerin stadyumlara girişlerine kesinlikle müsaade edilmeyecek. Bu amaçla giriş turnikelerinin olduğu alanlarda özel güvenlik görevlilerinin yanı sıra kolluk personeli de görevlendirilecek.

Müsabakalarda Uygulanacak Kovid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'a aykırı fiillerde bulunan taraftar veya kulüp yönetimlerine 1593 sayılı "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu" ve 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un ilgili hükümleri uyarınca gerekli yaptırımlar uygulanacak.