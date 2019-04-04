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İçişleri Bakanlığı Suç Duyurusunda Bulunmuştu, O Başkan Kendini Savundu

56 dakika önce

İçişleri Bakanlığının, 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hakkında suç duyurusunda bulunduğu CHP'den Torbalı Belediye Başkanı seçilen Ramazan İsmail Uygur, "Kampanya süresince rakiplerim olan belediye başkan adayı ve milletvekilini ima ettim; çünkü onlar her gün gazetelere demeçler verdiler" dedi.

İçişleri Bakanlığı Suç Duyurusunda Bulunmuştu, O Başkan Kendini Savundu, System.String[]
İçişleri Bakanlığının, 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hakkında suç duyurusunda bulunduğu CHP'den Torbalı Belediye Başkanı seçilen Ramazan İsmail Uygur, "Kampanya süresince rakiplerim olan belediye başkan adayı ve milletvekilini ima ettim; çünkü onlar her gün gazetelere demeçler verdiler" dedi.

Torbalı Belediye Başkanı seçilen Ramazan İsmail Uygur, İçişleri Bakanlığı'nın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından yeni bir açıklama yaptı. Uygur, açıklamasında, "Ben konuşmamda bir isim vermedim. Orada bir tane bile cümlede sayın cumhurbaşkanının ismi geçmiyor. Cumhurbaşkanının muhatabı ben değil, sayın genel başkanımızdır" dedi.

"Onlar her gün gazetelere demeçler verdiler"

Uygur, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Biz belediye başkanlığı yapıyoruz; ayrıca bu görevleri yeni yapmış, ilk kez seçim kazanmış birisi de değilim. Kampanya süresince rakiplerim olan belediye başkan adayı ve milletvekilini ima ettim; çünkü onlar her gün gazetelere demeçler verdiler, televizyon programlarına çıktılar. Buradaki belediyeyi örnek gösterdiler, vatandaşı kandırdılar. Benim sözlerimin hedefindeki isim doğrudan belediye başkan adayının kendisidir. O da ilçemizde 5 yıldır belediyeyi yöneten Adnan Yaşar Görmez'in kendisidir. Yine seçim çalışmalarında kendisine destek veren milletvekilini de ima ederek genel bir konuşma yaptım." - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:56 Kaynak: İHA

Ramazan İsmail Uygur, Torbalı, Politika
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