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İçişleri Bakanlığı, Suriye Afrin'de şehitlerin cenazesini kaçıran teröristin yakalandığını açıkladı.
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı, Suriye Afrin'de şehitlerin cenazesini kaçıran teröristin yakalandığını açıkladı. Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:26 Kaynak: İHA
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