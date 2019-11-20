Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı, Suriye Afrin'de şehitlerin cenazesini kaçıran teröristin yakalandığını açıkladı.
Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı, Suriye Afrin'de şehitlerin cenazesini kaçıran teröristin yakalandığını açıkladı. - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, Suriye Afrin'de şehitlerin cenazesini kaçıran teröristin yakalandığını açıkladı.

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, Suriye Afrin'de şehitlerin cenazesini kaçıran teröristin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Suriye Afrin'de şehitlerin cenazesini kaçıran teröristin yakalandığını açıkladı., System.String[]

İçişleri Bakanlığı, Suriye Afrin'de şehitlerin cenazesini kaçıran teröristin yakalandığını açıkladı. - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Suriye, Afrin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:26 Kaynak: İHA
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