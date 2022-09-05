Suriye'ye örgüt mensubu aktaran şahıslar yakalandı - Son Dakika
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Suriye'ye örgüt mensubu aktaran şahıslar yakalandı

05.09.2022 20:37
Suriye'ye örgüt mensubu aktaran şahıslar yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Suriye'ye yeni örgüt mensubu aktarımı yaptığı tespit edilen 2 yabancı uyruklu şahsın yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Suriye'ye yeni örgüt mensubu aktarımı yaptığı tespit edilen 2 yabancı uyruklu şahsın yakalandığını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Mardin İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince son bir hafta içerisinde Kızıltepe ilçesi sınır hattı üzerinden Suriye'ye yeni örgüt mensubu aktarımı yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 2 şahıs yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Şahısların yapılan sorgularında farklı illerden Mardin Kızıltepe ilçesine gelen yeni katılımların sınır hattından Suriye'ye illegal yollardan geçmelerine yardım ettiklerini itiraf ettikleri öğrenildi. Şahıslar hakkında PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ile insan kaçakçılığı suçlamasıyla soruşturma yürütülecek. Şahısların sorgu işlemleri Mardin TEM Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor." - ANKARA

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Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, TEM Otoyolu, Mardin, Suriye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Suriye'ye örgüt mensubu aktaran şahıslar yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suriye'ye örgüt mensubu aktaran şahıslar yakalandı - Son Dakika
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