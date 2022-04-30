İçişleri Bakanlığı talimat verdi, sürücüler bilgilendirildi - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı talimat verdi, sürücüler bilgilendirildi

30.04.2022 16:38
İçişleri Bakanlığı talimat verdi, sürücüler bilgilendirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından muhtemel kazalarda yaralanma ve can kaybının en aza indirilmesine yönelik jandarma ile emniyet ekipleri ortak denetim gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından muhtemel kazalarda yaralanma ve can kaybının en aza indirilmesine yönelik jandarma ile emniyet ekipleri ortak denetim gerçekleştirdi. Ekipler, sürücülere kemer kullanımı konusunda bilgilendirmede bulundu.

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ortak uygulama yapıldı. Gerçekleştirilen uygulamalara Kaymakam Dr. Ahmet Naci Helvacı, İlçe Jandarma Komutanı Hasan Alataş ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Mahmut Kırım katıldı. İçişleri Bakanlığı nezdinde ülke genelinde gerçekleştirilen uygulamada "Bayramınız kemerli olsun" sloganıyla sürücülere kemer kullanımı ve güvenli sürüş konusunda bilgilendirme yapılarak broşür verildi.

"Kemer takmanın güvenliğini hatırlatacağız"

Denetimlere katılan Kaymakam Helvacı, "Vatandaşımız için trafik güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak ve farkındalık oluşturmak, kemer kullanımının da yaygınlığını sağlamak için bu uygulamada yer alıyoruz. Sürücülerimize ceza yazmak değil, kendilerinin bayramını tebrik ederek kemer takmanın güvenliğini hatırlatacağız" derken uygulamaya katılan sürücülerden Rafet Kaya, "Uygulamayı vatandaş için yararlı buluyorum. Bayram öncesi olması çok güzel. Muhtemel kazaları minimuma düşürür" şeklinde konuştu. - SAKARYA

İçişleri Bakanlığı talimat verdi, sürücüler bilgilendirildi
İçişleri Bakanlığı talimat verdi, sürücüler bilgilendirildi
İçişleri Bakanlığı talimat verdi, sürücüler bilgilendirildi
İçişleri Bakanlığı talimat verdi, sürücüler bilgilendirildi
İçişleri Bakanlığı talimat verdi, sürücüler bilgilendirildi
İçişleri Bakanlığı talimat verdi, sürücüler bilgilendirildi

YORUMLAR
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Adıyaman'da, 'Bayramınız kemerli olsun' uygulaması Adıyaman'da, 'Bayramınız kemerli olsun' uygulaması

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Karasu, Kemer, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı talimat verdi, sürücüler bilgilendirildi - Son Dakika


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