İçişleri Bakanlığı 'Tam Kapanma Tedbirleri' ile ilgili soruları yanıtladı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı 'Tam Kapanma Tedbirleri' ile ilgili soruları yanıtladı

28.04.2021 09:37
İçişleri Bakanlığı 'Tam Kapanma Tedbirleri' ile ilgili soruları yanıtladı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, " Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi" hakkında sorulan soruları cevapladı.

İçişleri Bakanlığı, " Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi" hakkında sorulan soruları cevapladı.

İçişleri Bakanlığı, 'Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi' ile ilgili soruları bakanlığın internet sitesinde yanıtladı.

"Yurt dışı aktarmalı uçuşlarla ilgili olarak yolcuların yurt içi bağlantılı uçuşları ve diğer seyahatleri yapabilmeleri için seyahat izin belgesi almaları gerekli midir?" sorusuna " Yurt dışı seyahatlerle herhangi bir kısıtlama/ sınırlandırma bulunmamaktadır. Bakanlığımızca yayımlanan 01.07.2020 tarih ve 10504 sayılı genelgemiz de belirtildiği üzere yurt dışı bağlantılı (geliş yada gidiş) uçakla seyahat edecek yolcular yurt içi aktarma uçuşları ile ikametleri ile bağlantılarını (geliş/gidiş dahil) sağlayacakları diğer ulaşım araçlarıyla (özel araç, otobüs, tren vb) yapacakları seyahatlerde, yurt dışı uçaklarını belgelemek kaydıyla seyahat izin belgelerine gerek bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

"Tam kapanma kararı öncesinde alınan otobüs biletleri için izin almak gerekli midir '" Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak dönem içerisinde yapılacak her türlü şehirler arası seyahat izne tabi tutulacağı belirtilen, " Bu nedenle sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasından sonraya denk gelen seyahatler için de zorunlu hallerin varlığının olup olmadığına bağlı olarak seyahat izni alınması gerekmektedir. Bu durumun tek istisnası olarak tam kapanma kararından önce alınan biletlerle 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 24.00'e kadar (19.00-24.00 arasına yönelik istisna getirilecek şekilde) seferine başlayacak olan otobüs yolculukları için seyahat izin belgesi istenilmeyecektir" ifadelerine yer verildi.

"Tam Kapanma Döneminde sivil toplum kuruluşları yardım faaliyetlerini nasıl sürdüreceklerdir'" Sorusuna ise şu şekilde cevap verildi: "Ramazan ayı boyunca gıda kolisi ve yemek dağıtımı vb. gibi yardım faaliyeti yürüten vakıf ve dernekler ile Vefa Sosyal Destek Grupları koordinesinde yapılan yardım faaliyetleri devam edebilecek olup bu amaçla Valilik ve Kaymakamlıklara yapacakları başvurularda faaliyetin kapsamı ile birlikte vakıf/dernek faaliyetine katılacak gönüllülerin bilgileri de bildirilecektir. Valilik/Kaymakamlıklar tarafından yapılacak değerlendirme ile şartları taşıdığı belirlenen vakıf/dernek görevlileri, başvuru yapılan yer ve yardım faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır. "

"Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan tarihlerde il göç idaresi müdürlüklerinden ikamet izni randevusu bulunan yabancılar kısıtlama kapsamında mıdır' "sorusuna Bahse konu muafiyet ikamet izni randevusunun zamanı ve il göç idaresi müdürlüğü ile ikamet arasındaki güzergahla sınırlı olduğu ifade edilen cevapta, "Tam kapanma tedbirlerinin uygulandığı tarihlerde il göç idaresi müdürlüklerinden ikamet izni randevusu bulunan yabancılar, randevu tarihini gösterir e-ikamet başvuru/kayıt formu (İstanbul ve Ankara illerinde randevu tarihini gösterir SMS/mail bilgisi de gereklidir) ve pasaport yerine geçen seyahat belgesiyle beraber kısıtlamaya tabi olmaksızın il göç idaresi müdürlüğündeki randevusuna katılabileceklerdir" denildi.

"Sokağa çıkma kısıtlaması muafiyetleri şehirlerarası seyahat izni anlamına gelmekte midir?" Sorusuna ise şu şekilde cevap verildi:

"Genelgemiz kapsamında 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren her türlü vasıtayla yapılacak olan şehirler arası seyahatler, ancak zorunlu hallerin varlığı halinde seyahat izin kurullarından izin alınması şartına tabidir. Bu doğrultuda; muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı olan (genel niteliği bulunmayan) sokağa çıkma kısıtlamalarına dair muafiyeti bulunan kişilerin yapacakları şehirler arası seyahatleri de izne tabidir."

"İkameti ve iş yeri farklı şehirlerde olan işçiler şehirlerarası seyahat iznine tabi midir?" sorusuna ise şu şekilde cevap verildi:

"Kişilerin ikamet ettikleri vilayetlerle çalıştıkları vilayetlerin farklı olduğu ve işe geliş gidişin düzenli olarak günlük yapıldığı İstanbul- Gebze, İstanbul-Çorlu/ Çerkezköy, İstanbul/ Yalova, İzmir- Manisa, Kütahya- Uşak ve benzeri sınır/komşu olan illerde, İl Hıfzıssıhha Kurullarının bu konuda alacakları kararlar doğrultusunda işçi servisleri ile yapılan yolcu taşımacılığı faaliyetleri şehirler arası seyahat iznine tabi olmaksızın yapılabilecektir"

"Anneler Günü nedeniyle çiçekçi dükkanları kısıtlamalardan muaf olacaklar mıdır?" sorusuna ise şu şekilde cevap verildi:

"Çiçek satışı yapan iş yerleri, Anneler Günü nedeniyle 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek ve vatandaşlarımız ikametlerine en yakın çiçekçiye giderek alışveriş yapabileceklerdir. Çiçek satışı yapan iş yerleri bu tarihlerde, 10.00-24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde de hizmet verebileceklerdir."

(Mehmet Kalay/İHA)

İçişleri Bakanlığı, İstanbul, Nisan, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı 'Tam Kapanma Tedbirleri' ile ilgili soruları yanıtladı - Son Dakika


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