"Kadına El Kal-Ka-Maz" projesi erkeklere anlatıldı - Son Dakika
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"Kadına El Kal-Ka-Maz" projesi erkeklere anlatıldı

29.07.2022 17:32
"Kadına El Kal-Ka-Maz" projesi erkeklere anlatıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etkinliği ve bu konudaki bilincin artırılması amacıyla 'Kadına El Kal-Ka-Maz' sloganıyla hazırlanan broşür, Edirne'de de erkeklere dağıtıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etkinliği ve bu konudaki bilincin artırılması amacıyla 'Kadına El Kal-Ka-Maz' sloganıyla hazırlanan broşür, Edirne'de de erkeklere dağıtıldı.

Kadına şiddetin önüne geçmek ve bu konudaki duyarlılığı arttırmak amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından çeşitli çalışmalar yapılıyor. Bu çerçevede 'Kadına El Kal-Ka-Maz' sloganıyla hazırlanan broşür erkeklere dağıtılarak mücadele çalışmaları yürütülüyor.

Bu çerçevede etkinlik düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Müftülüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri kentte her hafta Cuma günü kurulan pazarda erkek esnaf ve müşterilere broşür dağıtarak bilgilendirmede bulundu. Görevli personeller tarafından erkek vatandaşa aile içi ve kadına şiddetle mücadele çalışmalarının önemi anlatıldı.

Yapılan çalışma çerçevesinde bilgilendirici broşür dağıtımı gerçekleştirildi. Pazar esnafı ve vatandaşlar da yapılan çalışmalardan memnun olduğunu dile getirdi. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Kadına El Kal-Ka-Maz' projesi erkeklere anlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Kadına El Kal-Ka-Maz" projesi erkeklere anlatıldı - Son Dakika
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