İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde, eş zamanlı "Aranan Şahıslar Operasyonu"...
35 dakika önce
İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde, eş zamanlı "Aranan Şahıslar Operasyonu" gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:15 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde, eş zamanlı "Aranan Şahıslar Operasyonu" gerçekleştirildi. 7 bin 495 ayrı adrese yapılan aramada, çeşitli suçlardan aranan 2 bin 806 şahıs yakalanarak, adli mercilere sevk edildi. - ANKARA
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