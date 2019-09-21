Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde, eş zamanlı "Aranan Şahıslar Operasyonu"...
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde, eş zamanlı "Aranan Şahıslar Operasyonu"...

35 dakika önce

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde, eş zamanlı "Aranan Şahıslar Operasyonu" gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde, eş zamanlı

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde, eş zamanlı "Aranan Şahıslar Operasyonu" gerçekleştirildi. 7 bin 495 ayrı adrese yapılan aramada, çeşitli suçlardan aranan 2 bin 806 şahıs yakalanarak, adli mercilere sevk edildi. - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan dev operasyon: 2 bin 806 kişi yakalandı
Kerbela'da yolcu otobüsünde patlama: 12 ölü, 5 yaralı Küçük Leyla'nın davasında 12 tanık ifadelerini değiştirdi! Amca Aydemir tutuklandı Arnavutköy'de aile katliamı: Anne, baba ve iki kardeşini öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 10:50:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde, eş zamanlı "Aranan Şahıslar Operasyonu"...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]