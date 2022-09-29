Taşköprü'de "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Taşköprü'de "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği düzenlendi

29.09.2022 14:42
Taşköprü'de "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği düzenlendi

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak için "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan farkındalık kampanyası kapsamında Taşköprü'de etkinlik gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak için "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan farkındalık kampanyası kapsamında Taşköprü'de etkinlik gerçekleştirildi.

Kaymakamlık binası önünde düzenlenen etkinliğe Kaymakam Bekir Özen, Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Başkan Yardımcısı Harun Yalçın, kurum amirleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Programda Özen ve Çatal ile kurum amirleri ve öğrenciler "Öncelik hayatın, öncelik yayanın", "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" gibi afişlerle yaya geçidinden geçti, daha sonra yaya geçidi kırmızıya boyandı.

Belediye Başkanı Çatal, programa katılanlara çikolata ikramında bulundu.

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Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taşköprü'de 'Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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