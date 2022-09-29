Amasya'da öğrenciler yaya geçitlerini "Hayata saygı duruşu" sloganıyla kırmızıya boyadı - Son Dakika
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Amasya'da öğrenciler yaya geçitlerini "Hayata saygı duruşu" sloganıyla kırmızıya boyadı

29.09.2022 14:58
Amasya'da öğrenciler yaya geçitlerini "Hayata saygı duruşu" sloganıyla kırmızıya boyadı

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak için "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan farkındalık kampanyası kapsamında Amasya'da etkinlik gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak için "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan farkındalık kampanyası kapsamında Amasya'da etkinlik gerçekleştirildi.

75. Yıl Borsa İstanbul Beyazıt İlkokulu önünde düzenlenen etkinlikte Vali Mustafa Masatlı, öğrencilerle yaya geçitlerini kırmızıya boyadı.

Vali Masatlı, öğrencilerle yaya geçidini kırmızıya boyadı.

Masatlı, gazetecilere, son yıllarda İçişleri Bakanlığınca trafikte can ve mal güvenliğinin sağlanması için çeşitli proje ve çalışmaların hayata geçirildiğini, yayaların güvenliğini sağlamak maksadıyla "Yayalar kırmızı çizgimiz", "Öncelik hayatın öncelik yayanın" ve "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" gibi sloganlarla toplumsal farkındalık oluşturulmaya çalışıldığını anlattı.

Amasya'da sürücülerin yaya geçitlerine yaklaştıklarında duyarlı davrandığını dile getiren Masatlı, "Bugünkü farkındalığımızın sloganı, 'Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu'. Hayata geçirdiğimiz bu çalışma ile başta evlatlarımız olmak üzere gençlerimizde ve toplumumuzun tüm kesiminde mevcut olan farkındalık düzeyini daha da artırmayı amaçlıyoruz."diye konuştu.

Etkinlik, çocukların Türk bayraklarıyla yaya geçidinden geçişinin ardından sona erdi.

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Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Borsa İstanbul, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da öğrenciler yaya geçitlerini 'Hayata saygı duruşu' sloganıyla kırmızıya boyadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'da öğrenciler yaya geçitlerini "Hayata saygı duruşu" sloganıyla kırmızıya boyadı - Son Dakika
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