Çankaya Kaymakamı Murat Duru, etkinlik dolayısıyla yaptığı konuşmada, 81 ilde düzenlenen eş zamanlı etkinliğin "umut dolu" olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Başkentte 'Yayalara Öncelik, Hayata Saygı Duruşu' etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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