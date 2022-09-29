Başkentte "Yayalara Öncelik, Hayata Saygı Duruşu" etkinliği düzenlendi

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde, "Yayalara Öncelik, Hayata Saygı Duruşu" sloganıyla düzenlenen kampanyanın Ankara ayağı Türkan Yamantürk İlkokulu önünde düzenlendi.
Çankaya Kaymakamı Murat Duru, etkinlik dolayısıyla yaptığı konuşmada, 81 ilde düzenlenen eş zamanlı etkinliğin "umut dolu" olduğunu belirtti.
Duru, Çankaya Türkan Yamantürk İlkokulu'nun önündeki ışıksız yaya geçitlerinde bulunan yaya çizgilerinden ikisini, kampanya etkinliği çerçevesinde sembol olarak kırmızıya boyadı. Ardından çocuklarla beraber yaya geçidinden geçti.
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