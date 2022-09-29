Başkentte "Yayalara Öncelik, Hayata Saygı Duruşu" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Başkentte "Yayalara Öncelik, Hayata Saygı Duruşu" etkinliği düzenlendi

29.09.2022 14:06
Başkentte "Yayalara Öncelik, Hayata Saygı Duruşu" etkinliği düzenlendi

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde, "Yayalara Öncelik, Hayata Saygı Duruşu" sloganıyla düzenlenen kampanyanın Ankara ayağı, Türkan Yamantürk İlkokulu önünde hayata geçti.

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde, "Yayalara Öncelik, Hayata Saygı Duruşu" sloganıyla düzenlenen kampanyanın Ankara ayağı, Türkan Yamantürk İlkokulu önünde hayata geçti.

İçişleri Bakanlığının, trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının 2030'a kadar yüzde 50 azaltılması hedefiyle yaya önceliğine yönelik sürücü duyarlılığını artırmak için 81 ilde eş zamanlı başlattığı kampanyanın tanıtımı için Türkan Yamantürk İlkokulu önünde Çankaya Kaymakamı Murat Duru ve öğrencilerin katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Öğrenciler "Sen Dur Yaşam Durmasın", "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın", "Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" sloganlarının yer aldığı dövizlerle katıldığı etkinlikte Çankaya Kaymakamı Murat Duru konuşma yaptı.

Duru, "Buradan bütün sürücülerimizden yayalarımıza saygılı olmalarını istirham ediyoruz. Kazasız belasız, güvenli bir trafik yolculuğunu sağlamalarını vatandaşlarımızdan istirham ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Okul önündeki ışıksız yaya geçidinin iki çizgisini sembolik olarak kırmızıya boyayan Duru, ardından öğrencilerle karşıya geçti.

"Önce Yaya" görselleri

"Öncelik hayatın, öncelik yayanın", "Hayata saygı duruşu" ve "Yayalar kırmızı çizgimiz" sloganlarıyla düzenlenecek etkinlikler kapsamında hafta boyunca sosyal medya platformları başta olmak üzere vatandaşların yoğun olduğu alanlarda ve kurumsal iletişim sayfalarında kampanya içerikleri kullanılarak kamuoyu bilgilendirilecek.

Ülke genelinde trafik levhalarıyla belirlenmiş okul ve yaya geçitleri üzerinde "Önce Yaya" görselleri uygulanacak, yaya ve okul geçitlerindeki işaretlemeler kontrol edilecek.

YORUMLAR
500
ÖĞRENCİLER YAYA GEÇİDİNİ BOYADI ÖĞRENCİLER YAYA GEÇİDİNİ BOYADI Amasya'da öğrenciler yaya geçitlerini 'Hayata saygı duruşu' sloganıyla kırmızıya boyadı Amasya'da öğrenciler yaya geçitlerini 'Hayata saygı duruşu' sloganıyla kırmızıya boyadı Osmaneli'de 'Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' uygulaması yapıldı Osmaneli'de 'Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' uygulaması yapıldı
Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Çankaya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkentte 'Yayalara Öncelik, Hayata Saygı Duruşu' etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:57 Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarları ortalığı savaş alanına çevirdi
19:44 Hırvatistan'ı set vermeden deviren Filenin Sultanları tur atlamayı garantiledi
19:22 Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurtdışına kaçmak isterken yakalanan HDP'li Semra Güzel 15 yıla kadar hapisle yargılanacak
19:07 Beşiktaşlı Salih Uçan'dan milli takım sitemi: Gitmeyeceğimi biliyordum
18:44 N'Koudou'dan Beşiktaş'a kötü haber! Fenerbahçe maçında oynayamayacak
18:30 TOBFED'den önemli düzenleme! Belgesi olmayan valelik yapamayacak
18:07 Beşiktaşlı Josef de Souza, Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu: Savaşan bir takım olacağız
18:07 Hindistan'da 1 yıldır yemek yiyemeyen adamın midesinden çok sayıda kaşık çıktı!
17:54 Avrupa ülkesinde kırmızı bültenle aranıyordu! İstanbul'da yakayı ele verdi
17:25 Hande Sarıoğlu'nun pembe transparan kazağına yorum yağdı: Tüm için görünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 20:14:30. #1.13#
SON DAKİKA: Başkentte "Yayalara Öncelik, Hayata Saygı Duruşu" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement