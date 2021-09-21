İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Yarın Çok Genç Olacak" projesi kapsamında öğrenciler Çanakkale'yi gezdi - Son Dakika
Üye Girişi

İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Yarın Çok Genç Olacak" projesi kapsamında öğrenciler Çanakkale'yi gezdi

21.09.2021 01:02

Vali İlhami Aktaş, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Yarın Çok Genç Olacak" projesi kapsamında Batman, Diyarbakır, Hatay, Kars ve Şanlıurfa illerinden Çanakkale'ye gelen öğrencileri ziyaret etti.

Vali İlhami Aktaş, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Yarın Çok Genç Olacak" projesi kapsamında Batman, Diyarbakır, Hatay, Kars ve Şanlıurfa illerinden Çanakkale'ye gelen öğrencileri ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Yarın Çok Genç Olacak" projesi kapsamında 5 ilden 40 öğrenci, 2 öğretmen ve toplamda 210 kişilik grup ilimize gelerek Çanakkale'yi gezdiler. Nusrat Öğrenci Yurdunda gerçekleşen ziyarette Vali İlhami Aktaş, misafir öğrenci ve öğretmenlerle bir süre görüşerek sohbet etti.

"Yarın Çok Genç Olacak" projesi kapsamında ilimize gelerek Çanakkale'nin tarihi, turistik ve doğal güzelliklerini görme imkanı bulan öğrenciler ve öğretmenler, Vali İlhami Aktaş'ın ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirttiler ve desteklerinden dolayı kendisine teşekkür ettiler. Haber Merkezi

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

İçişleri Bakanlığı, İlhami Aktaş, Diyarbakır, Çanakkale, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan 'Yarın Çok Genç Olacak' projesi kapsamında öğrenciler Çanakkale'yi gezdi - Son Dakika


Son Dakika
00:30 Gece yarısı akaryakıta zam! Benzinin litresi 36 lirayı aştı
00:25 Gece yarısı akaryakıta zam! Motorinin litre fiyatı 1 lira 7 kuruş arttı
00:03 Ahmet Davutoğlu, CHP listelerinden girmenin en büyük pişmanlığı olduğunu söyledi
23:58 Davutoğlu'ndan çarpıcı itiraf: En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti
23:37 Eski Azerbaycan Başbakanı Suret Hüseynov İstanbul'da hayatını kaybetti
23:34 Eski Azerbaycan Başbakanı Suret Hüseynov İstanbul'da hayatını kaybetti
23:15 Ekrem İmaoğlu'nun eski CHP liderleriyle Beylikdüzü'nde bir kafede "değişim yemeğinde" buluştuğu iddiası
23:11 Ekrem İmamoğlu'nun eski CHP liderleriyle Beylikdüzü'nde bir kafede "değişim yemeğinde" buluştuğu iddiası
23:06 Esenyurt'ta Tekel Bayisi Saldırısında İlk İfade Ortaya Çıktı
23:02 Esenyurt'taki tekel saldırısında katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Niyetim konuşmaktı, pişmanım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2023 02:32:58. #1.12#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Yarın Çok Genç Olacak" projesi kapsamında öğrenciler Çanakkale'yi gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement