İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sakarya Hendek'te Havai Fişek Fabrikası'nda... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sakarya Hendek'te Havai Fişek Fabrikası'nda...
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sakarya Hendek'te Havai Fişek Fabrikası'nda meydana gelen patlamayla ilgili olarak idari soruşturma başlatıldığı ve bu kapsamda 1 Mülkiye Başmüfettişi, 1 Polis Başmüfettişi, 1 Jandarma Müfettişi görevlendirildiği duyuruldu.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sakarya Hendek'te Havai Fişek Fabrikası'nda meydana gelen patlamayla ilgili olarak idari soruşturma başlatıldığı ve bu kapsamda 1 Mülkiye Başmüfettişi, 1 Polis Başmüfettişi, 1 Jandarma Müfettişi görevlendirildiği duyuruldu. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 10:48 Kaynak: İHA
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