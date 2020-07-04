İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sakarya Hendek'te Havai Fişek Fabrikası'nda... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sakarya Hendek'te Havai Fişek Fabrikası'nda meydana gelen patlamayla ilgili olarak idari soruşturma başlatıldığı ve bu kapsamda 1 Mülkiye Başmüfettişi, 1 Polis Başmüfettişi, 1 Jandarma Müfettişi görevlendirildiği duyuruldu. - ANKARA