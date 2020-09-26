İçişleri Bakanlığı: Tedbirlere uymayan 378 işletmenin faaliyeti durduruldu - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: Tedbirlere uymayan 378 işletmenin faaliyeti durduruldu

İçişleri Bakanlığı: Tedbirlere uymayan 378 işletmenin faaliyeti durdurulduİÇİŞLERİ Bakanlığı, 22 Ağustos-26 Eylül tarihleri arasında yapılan denetimlerde izolasyona tabi tutulan 1 milyon 187 bin 3 kişiden, 29 bin 692'sinin izolasyon koşullarına uymadığının tespit edildiğini, tedbirlere uymayan...

İçişleri Bakanlığı: Tedbirlere uymayan 378 işletmenin faaliyeti durduruldu, System.String[]

İçişleri Bakanlığı: Tedbirlere uymayan 378 işletmenin faaliyeti durduruldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 22 Ağustos-26 Eylül tarihleri arasında yapılan denetimlerde izolasyona tabi tutulan 1 milyon 187 bin 3 kişiden, 29 bin 692'sinin izolasyon koşullarına uymadığının tespit edildiğini, tedbirlere uymayan 378 işletmenin faaliyetinin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 22 Ağustos'ta tüm valilikler ve kaymakamlıklar bünyesinde İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri (İSDEM) hayata geçirilmişti. Bu merkezlerde, herbir iş kolu için uzmanlık bilgisine uygun oluşturulan 'iş yeri denetim' ile izolasyon tedbirleri ve vatandaşların kalabalık şekilde bir arada bulunabildikleri alanların kontrolü amacıyla kurulan 'mahalle denetim' ekiplerinin sevk ve idaresi sağlanıyor. Denetim merkezlerinin faaliyete başladıkları 22 Ağustos'tan bu yana başta izolasyon koşullarına uyum olmak üzere kişi ve işletmeler için belirlenen şartların uygulanmasına yönelik kuralların denetimleri gerçekleştirildi.'378 İŞLETMENİN FAALİYETİ DURDURULDU'Bu kapsamda 22 Ağustos-26 Eylül tarihleri arasında 5 milyon 958 bin 499, valilik/kaymakamlıklarca re'sen uygulanan denetim gerçekleştirildi. Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması veya 112, 155, 156 acil çağrı numaraları üzerinden vatandaşlarca bildirilen toplam 155 bin 177 ihbar/şikayetin yüzde 97,9'u olan 151 bin 898'i kontrol edildi. Toplamda 6 milyon 110 bin 397 denetim faaliyeti uygulandı. İzolasyona tabi tutulan kişilere yönelik gerçekleştirilen 4 milyon 600 bin 409 denetim faaliyetinde izolasyona tabi tutulan 1 milyon 187 bin 3 kişinin 29 bin 692'sinin izolasyon koşullarına uymadığı tespit edildi. Belirlenen kural ya da alınan tedbirlere uymayan; 1'inci ihlal kapsamında 69 bin 906 kişi/işletme uyarıldı, 2'nci ihlal kapsamında 23 bin 553 kişi/işletmeye idari para cezası uygulandı, 3 veya daha fazla ihlal kapsamında 378 işletmenin faaliyetleri geçici olarak durduruldu.'2 BİN 157 KİŞİ İZOLASYONA TABİ TUTULUYOR'

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelge ile hasta olanların veya hasta olduğundan şüphe edilenler ile ilgili hüküm kapsamında alınan tedbirlere göre, izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek/tamamlatmak üzere valilerce yurt ve pansiyon gibi yerler belirlenecek, bu kişiler buralara yerleştirilecekti. Bu kapsamda, 26 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 92 bin 790 kişi kapasiteli yurt ve pansiyonlarda toplam 2 bin 157 kişi izolasyona tabi tutuluyor. Bunların, 689'u izolasyon koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle zorunlu izolasyona tabi tutulan kişilerde olurken, 1359'u ise geçici nitelikteki ikameti (mevsimlik tarım işçisi, şantiye çalışanı vb.) nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişiler oldu. Genelge kapsamında ise şu ana kadar 3 bin 524 kişi zorunlu ya da geçici nitelikte yurtlarda ya da pansiyonlarda misafir edildi.

ANKARA,


İçişleri Bakanlığı, Ağustos, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 14:11 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı: Tedbirlere uymayan 378 işletmenin faaliyeti durduruldu - Son Dakika

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