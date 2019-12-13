İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesi güncellendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesi güncellendi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesi güncellendi

6 saat önce

İçişleri Bakanlığının terör arananlar listesi güncellendi.

İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesi güncellendi, System.String[]

İçişleri Bakanlığının terör arananlar listesi güncellendi. Muhammed Dahlan da listede 10 milyon TL ödüllü "kırmızı liste"ye girdi.


Terörle daha etkin mücadele edilebilmesi için 2018 yılında Terörle Mücadelede Kanunu'nun "Ödüllendirme" başlıklı 19'uncu maddesinde değişikliğe gidilmişti. Değişiklikle işlenişine iştirak etmemiş olmak koşuluyla bu Kanun kapsamına giren suçun ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine ya da suç faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olanlara veya yerlerini yahut kimliklerini bildirilenlere para ödülü verilebilmesine imkan sağlanmış, ödülün miktarının belirlenmesi ve ödül verilmesine ilişkin usül ve esaslar İçişleri Bakanlığına bırakılmıştı. Kanun değişikliği sonrası geçtiğimiz ay 30939 sayılı yeni ödül yönetmeliği yürürlüğe girdi. Ödül yönetmeliği ile üst düzey terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yardımcı olanlara 10 milyon TL'ye kadar ödül verilebilmesinin önü açıldı. Yapılan bu değişiklikle "kırmızı renk kategorisinde" aranan örgüt mensupları için 10 milyon TL'ye kadar, "mavi renk kategorisinde" aranan örgüt mensupları için 3 milyon TL'ye kadar, "yeşil renk kategorisinde" aranan örgüt mensupları için 2 milyon TL'ye kadar, "turuncu renk kategorisinde" aranan örgüt mensupları için 1 milyon TL'ye kadar, "gri renk kategorisinde" aranan örgüt mensupları için 500 bin TL'ye kadar ödül verilebilecek.


Muhammed Dahlan 10 milyon TL ödüllü kırmızı listede


"FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile birlikte 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirmek, anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs etmek", "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak", "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek", "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" ve "uluslararası casusluk yapma" suçlarından adli makamlarca arama ve yakalama kaydı bulunan Muhammed Dahlan da terör arananlar listesinde kırmızı kategoriye eklendi. Dahlan'ın yakalanması durumunda 10 milyon TL'ye kadar ödül verilebilecek.


Muhammed Dahlan ile birlikte kırmızı listeye 4, turuncu listeye 3, gri listeye 2 olmak üzere toplam 9 örgüt mensubu daha eklendi. Yeni eklenen örgüt mensuplarıyla kırmızı listede 221, mavi listede 103, yeşil listede 98, turuncu listede 196, gri listede 684 olmak üzere toplam bin 302 terör örgütü mensubu bulunuyor. - ANKARA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Trabzonspor TFF'ye patladı!
Banka çalışanı zimmetine 1,5 milyon TL geçirmekten tutuklandı Noterliklerde yapılacak düzenleme ile dolandırıcılıkların önüne geçilecek İlham veren gençler kapsamında ödül alan Aleyna Tilki, bakanlığın yeni yayınladığı listeden çıkartıldı

Son Dakika Haberleri
16:02 İnsan ve doğa kaynaklı CO2 emisyonları ayırt edilmeden küresel ısınma kontrol edilemez - Son Dakika Haber
16:02 TBMM Başkanı Şentop: "ABD Senatosunun Ermeni kararı ciddiye alınacak karar değil" - Son Dakika Haber
15:56 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "ABD Senatosu'nun kararını kınıyor ve reddediyoruz" - Son Dakika Haber
15:56 Zabıtadan yaka kameralı denetim - Son Dakika Haber
15:55 Dışişleri Bakanlığı: "ABD Senatosu'nun 1915 olayları ile ilgili aldığı kararla ilgili olarak ABD... - Son Dakika Haber
15:31 Ahmet Davutoğlu ile Nihal Olçok el ele poz verdi - Son Dakika Haber
15:18 Davutoğlu, yeni partisini AK Parti'nin temel ilkelerinin okunduğu salonda ilan etti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 16:06:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesi güncellendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]