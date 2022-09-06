Muhtarı şehit etmişti! İçişleri Bakanlığı: PKK'nın sözde Tatvan sorumlusu etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Muhtarı şehit etmişti! İçişleri Bakanlığı: PKK'nın sözde Tatvan sorumlusu etkisiz hale getirildi

06.09.2022 11:57
Muhtarı şehit etmişti! İçişleri Bakanlığı: PKK'nın sözde Tatvan sorumlusu etkisiz hale getirildi

ABD kontrolü altında olan bölücü terör örgütü PKK'yı bitirmeye yönelik operasyonlar artarak devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın sözde Tatvan sorumlusu 'Bervedan Serhabun' kod adlı Yusuf Gül'ün etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Öldürülen PKK'lı terörist, 2 yıl önce Dönertaş Köyü Muhtarı Şahin Barlak'ı şehit etmişti.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül 2022 tarihinde Van İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen Eren Abluka-35 operasyonu çerçevesinde; Van ili Bahçesaray ilçesi Hanyaylası kırsal alanında yapılan arazi araması sırasında çıkan silahlı çatışma neticesinde etkisiz hale getirilen 4 teröristten 1'inin, Terör Arananlar Listesi'nde Turuncu kategoride yer alan ve örgütün sözde Tatvan sorumlusu olarak faaliyet yürüten 'Bervedan Serhabun' kod adlı Yusuf Gül olduğu tespit edildi.

Muhtarı şehit etmişti! İçişleri Bakanlığı: PKK'nın sözde Tatvan sorumlusu etkisiz hale getirildi

MUHTARI ŞEHİT ETMİŞTİ

Ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 'Bervedan Serhabun' kod adlı Yusuf Gül'ün, Bitlis'in Tatvan ilçesi Dönertaş Köyü Muhtarı Şahin Barlak'ın 20 Ağustos 2020 tarihinde öldürülmesi olayını gerçekleştirdiği kaydedildi.

YORUMLAR
500
Diyarbakır'da bombalı eylem hazırlığındaki 4 terörist yakayı ele verdi Diyarbakır'da bombalı eylem hazırlığındaki 4 terörist yakayı ele verdi İçişleri: Van'da 'turuncu' kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi İçişleri: Van'da 'turuncu' kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Tatvan, Bitlis, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muhtarı şehit etmişti! İçişleri Bakanlığı: PKK'nın sözde Tatvan sorumlusu etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:46 Beşiktaş'tan kanada Premier Lig takviyesi! Nathan Redmond İstanbul'a geliyor
11:49 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ün tekrar adaylığı hakkında ilk kez konuştu: Herkes aday olma hakkına sahiptir
11:57 Muhtarı şehit etmişti! İçişleri Bakanlığı: PKK'nın sözde Tatvan sorumlusu etkisiz hale getirildi
11:29 Fenerbahçe'den stopere genç aday! 19 yaşındaki Nagalo'yu transfer etmek için çalışmalar başladı
11:30 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
11:29 Türkücü İsmail Türüt, Sedat Peker'e doğum günü şarkısı yazdığı için ifade verdi!
11:23 İcra affıyla hangi borçlar silinecek? Nereye müracaat edilecek? 6 milyon vatandaşın 30 milyar TL'lik icra borcu hakkında tüm merak edilenler...
11:13 Gram altın güne yükselişle başladı: 1.006 lira seviyesinden işlem görüyor
11:04 Cansel Çördük, "Mehmet Ali Erbil 15 yaşımda beni otele çağırdı" itirafını yapan takipçisine cevap verdi: Paralı sapıklardan uzak durun
11:42 Tunceli'de, 110 kişinin alınacağı 4 aylık temizlik görevlisi işi için 1.405 kişi başvurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 12:04:33. #1.12#
SON DAKİKA: Muhtarı şehit etmişti! İçişleri Bakanlığı: PKK'nın sözde Tatvan sorumlusu etkisiz hale getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement