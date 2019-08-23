İçişleri Bakanlığı: "Terör örgütünde çözülme devam ediyor"
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İçişleri Bakanlığı, 4 teröristin teslim olmasına ilişkin, "Terör örgütünde çözülme ve örgütten kaçışlar devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:05 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı, 4 teröristin teslim olmasına ilişkin, "Terör örgütünde çözülme ve örgütten kaçışlar devam ediyor" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nın ikna çalışmaları sonucunda; 3'ü erkek, 1'i kadın olmak üzere toplam 4 terörist Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Bakanlık, terör örgütünde çözülme ve örgütten kaçışların devam ettiğini bildirdi.
(İHA)
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