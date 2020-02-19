İçişleri Bakanlığı: "Terör örgütünde ikna yoluyla teslim olmalar devam ediyor. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı: 'Terör örgütünde ikna yoluyla teslim olmalar devam ediyor. - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "Terör örgütünde ikna yoluyla teslim olmalar devam ediyor.

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "Terör örgütünde ikna yoluyla teslim olmalar devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "Terör örgütünde ikna yoluyla teslim olmalar devam ediyor. PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütüne yönelik Kars ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı ile MİT Başkanlığının ortak ikna çalışması sonucu, 'Demhat' kod adlı İ.A. isimli örgüt mensubu teslim olmak amacıyla terör örgütünden kaçtı. Teslim olan örgüt mensubu, Jandarma İkna Timleri ve MİT'in koordinesinde Mardin Nusaybin ilçesi sınırına gelerek Hudut Birliğine teslim oldu. Böylelikle bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 39'a yükselmiştir." - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:37 Kaynak: İHA
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