İçişleri Bakanlığı: Terör örgütüne yönelik ilkbahar-yaz operasyonları başlatıldı - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı: Terör örgütüne yönelik ilkbahar-yaz operasyonları başlatıldı

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, bölücü terör örgütüne yönelik kaynağında 'ara-bul-yok et' stratejisiyle 15 Nisan'da ilkbahar-yaz operasyonlarının başlatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: Terör örgütüne yönelik ilkbahar-yaz operasyonları başlatıldı, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, bölücü terör örgütüne yönelik kaynağında 'ara-bul-yok et' stratejisiyle 15 Nisan'da ilkbahar-yaz operasyonlarının başlatıldığını açıkladı. Jandarma komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve geçici güvenlik korucularının yer aldığı operasyonlar, 1 Ekim'e kadar devam edecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; bölücü terör örgütüne yönelik kış operasyonlarını bitiren bakanlık, terör örgütünü kaynağında 'ara-bul-yok et' stratejisi ile jandarma komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve geçici güvenlik korucuları katılımıyla ilkbahar-yaz operasyonlarına başladı. İlkbahar-yaz operasyonları kapsamında 5 bin 981 operasyon planlayan bakanlık, bu operasyonları 1 Ekim'de sona erdirecek. Bu tarihten sonra diğer operasyonlarına devam edecek. Operasyonlarla, terör örgütlerinin geçmişte kullandıkları barınma alanlarında alan hakimiyeti sağlamak,  daimi ve geçici üs bölgeleri açmak, terör örgütünün hareket kabiliyetini  kısıtlamak, yöre halkının başta hayvancılık faaliyetlerine devam edebilmesini ve yaylalardan faydalanabilmesini sağlamak ve terör örgütünün finans kaynaklarını yok etmek hedefleniyor.

112 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan bakanlık, 2019-2020 sonbahar-kış döneminde; 7 bin 732 operasyon planlanırken, bu sayının da üzerine çıkılarak 7 bin 852 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda geçen yıl (2018-2019 sonbahar-kış) aynı dönemde 64 terörist etkisiz hale getirilirken, bu yıl etkisiz hale getirilen terörist sayısı 112'ye yükseldi.

Açıklamada, "Geçen yıl 12 şehidimiz 8 yaralımızın olduğu operasyonlarda bu yıl 1 şehidimiz ve 19 yaralımız bulunuyor. Operasyonlarda 738 sığınak ve mağarada, 333 mayın, el yapımı patlayıcı, 274 silah, 451 el bombası ele geçirildi. Geçen yılın aynı döneminde ise icra edilen operasyonlarda 658 sığınak ve mağarada, 365 mayın, el yapımı patlayıcı, 259 silah, 297 el bombası ve 1071 tüp ele geçirilmişti. Yakalanan silah, mühimmat ve malzemede önceki yıla göre artış kaydedildi" denildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 12:45 Kaynak: DHA

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