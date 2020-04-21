İçişleri Bakanlığı: "Terör örgütünün dağ kadrosunda olan terörist teslim oldu" - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı: 'Terör örgütünün dağ kadrosunda olan terörist teslim oldu' - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "Terör örgütünün dağ kadrosunda olan terörist teslim oldu"

40 dakika önce

İçişleri Bakanlığı, 8 yıldır terör örgütünün dağ kadrosunda olan teröristin emniyet ve jandarma unsurlarının ikna çalışmaları sonucunda teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı, 8 yıldır terör örgütünün dağ kadrosunda olan teröristin emniyet ve jandarma unsurlarının ikna çalışmaları sonucunda teslim olduğunu açıkladı.


İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarma unsurlarının, ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması neticesinde, bölücü terör örgütünde çözülme sürüyor.


İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmaları neticesinde 8 yıldır örgütün dağ kadrosunda olan H.A. isimli terör örgütü mensubu, akşam saatlerinde Mardin Nusaybin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.


Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 72'ye yükseldi. - ANKARA

Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 10:23 Kaynak: İHA

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