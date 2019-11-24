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İçişleri Bakanlığı teröristlerin, 12 Eylül'de Diyarbakır Kulp'ta 7 sivilin şehit düştüğü EYP'li...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı teröristlerin, 12 Eylül'de Diyarbakır Kulp'ta 7 sivilin şehit düştüğü EYP'li saldırının sorumlusu olduğunu bildirdi. Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:20 Kaynak: AA
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