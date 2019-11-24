Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı teröristlerin, 12 Eylül'de Diyarbakır Kulp'ta 7 sivilin şehit düştüğü EYP'li...
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı teröristlerin, 12 Eylül'de Diyarbakır Kulp'ta 7 sivilin şehit düştüğü EYP'li... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı teröristlerin, 12 Eylül'de Diyarbakır Kulp'ta 7 sivilin şehit düştüğü EYP'li...

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı teröristlerin, 12 Eylül'de Diyarbakır Kulp'ta 7 sivilin şehit düştüğü EYP'li saldırının sorumlusu olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı teröristlerin, 12 Eylül'de Diyarbakır Kulp'ta 7 sivilin şehit düştüğü EYP'li..., System.String[]

İçişleri Bakanlığı teröristlerin, 12 Eylül'de Diyarbakır Kulp'ta 7 sivilin şehit düştüğü EYP'li saldırının sorumlusu olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Eylül, Kulp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:20 Kaynak: AA
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