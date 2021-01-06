Terör örgütüne yönelik operasyonlarda son 2 yılda 53 ton gıda maddesi ele geçirildi - Son Dakika

Terör örgütüne yönelik operasyonlarda son 2 yılda 53 ton gıda maddesi ele geçirildi

Terör örgütüne yönelik operasyonlarda son 2 yılda 53 ton gıda maddesi ele geçirildi
Son Güncelleme: 06.01.2021 02:48

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda ele geçirilen gıda maddelerinin bilançosunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda ele geçirilen gıda maddelerinin bilançosunu açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yayımlanan infografikte, güvenlik güçleri tarafından 2019 ve 2020 yıllarında düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü mensuplarının kullandığı tespit edilen sığınak ve mağaralarda tespit edilen yaşam malzemelerinin listesine yer verildi.

Buna göre, 2019 yılında un, şeker, çay, sıvı yağ, kuru bakliyat ve peynirden oluşan toplam 14 ton 504 kilogram gıda maddesi ele geçirilirken, bu rakam 2020 yılında 38 ton 877 kilograma ulaştı.

Ayrıca 2019 yılında sığınak ve barınaklarda 748 boş ve 638 dolu tüp, 2020'de ise 825 boş ve 638 dolu tüp ele geçirildi.

Toplam 53 ton 381 kilogram gıda maddesinin ele geçirildiği bildirilen listede ele geçirilen malzemelerin bilançosu şöyle:

Malzeme20192020
Un (Kg)5.49013,950
Şeker (Kg)1.8544.578
Çay (Kg)4751.818
Sıvı Yağ (Kg)1.2552.856
Kuru Bakliyat (Kg)3.22513.611
Peynir (Kg)2.2052.064
Toplam (Kg)14.50438.877
Tüp (Dolu)638638
Tüp (Boş)748825
Toplam (Tüp)1.3861,463

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Terör örgütüne yönelik operasyonlarda son 2 yılda 53 ton gıda maddesi ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Terör örgütüne yönelik operasyonlarda son 2 yılda 53 ton gıda maddesi ele geçirildi - Son Dakika
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