İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TKP/ML OPERASYONUNUN DETAYLARINI AÇIKLADI - Son Dakika

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TKP/ML OPERASYONUNUN DETAYLARINI AÇIKLADI

19.05.2021 14:26

İçişleri Bakanlığı: "Örgütün illegal alan sorumlusu ve askeri kanat sorumlusuyla birlikte askeri kanadında faaliyet yürüten 5 kişi gözaltına alınmıştır"Haber: Özden ATİK-Çağrı ÇALIŞKAN-Soner HASIRCIOĞLU/İstanbul, DHAİstanbul'da 8 ayrı adrese yönelik TKP/ML silahlı terör örgütüne yönelik...

İçişleri Bakanlığı:

"Örgütün illegal alan sorumlusu ve askeri kanat sorumlusuyla birlikte askeri kanadında faaliyet yürüten 5 kişi gözaltına alınmıştır"

Haber: Özden ATİK-Çağrı ÇALIŞKAN-Soner HASIRCIOĞLU/İstanbul, DHA

İstanbul'da 8 ayrı adrese yönelik TKP/ML silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheliden 5'i yakalanarak gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada operayonun detayları paylaşıldı. Örgütün illegal alan sorumlusu ve askeri kanat sorumlusu da yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul'da sansasyonel eylem arayışında oldukları iddia edilen TKP/ML silahlı terör örgütüne yönelik bu sabah saatlerinde hücre evleri olduğu değerlendirilen 6 ilçede 8 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada "Son dönemde yürütülen başarılı operasyonlar sonucu ülkemiz içerisinde kırsal alan faaliyetleri sona erdirilen, güç ve taban kitlesinde kayıp yaşayan TKP/ML terör örgütünün; devlet büyüklerine ve bürokratlarına, siyasi parti yöneticilerine ve binalarına, emniyet hizmet binalarına ve polis ekip araçlarına yönelik eylem planlayan hücre evi yapılanmasına yönelik İstanbul'da operasyon gerçekleştirilmiştir." denildi.

6 FARKLI İLÇEDE 8 HÜCRE EVİ

Açıklamada ayrıca "İstanbul İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerine bağlı ekiplerce 6 farklı ilçede örgüte ait toplamda 8 hücre evine düzenlenen operasyonda; örgütün illegal alan sorumlusu ve askeri kanat sorumlusuyla birlikte askeri kanadında faaliyet yürüten 5 kişi gözaltına alınmıştır." ifadeleri yer aldı.

7 KALAŞNİKOF ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen eş zamanlı operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda 7 adet AK 47 (kalaşnikof) marka uzun namlulu otomatik silah, 18 adet kalaşnikof silaha ait şarjör, 1 adet askeri kamuflaj, 1 adet el telsizi, 1 adet Belçika yapımı uzun namlulu piyade tüfeği ile çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirilerek incelenmek üzere el konuldu. Operasyon sonucu gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TKP/ML OPERASYONUNUN DETAYLARINI AÇIKLADI
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TKP/ML OPERASYONUNUN DETAYLARINI AÇIKLADI
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TKP/ML OPERASYONUNUN DETAYLARINI AÇIKLADI
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TKP/ML OPERASYONUNUN DETAYLARINI AÇIKLADI

İçişleri Bakanlığı, İstanbul, Terör, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TKP/ML OPERASYONUNUN DETAYLARINI AÇIKLADI - Son Dakika


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