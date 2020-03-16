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İçişleri Bakanlığı: "Toplu olarak vatandaşların bir arada bulunduğu taziye evlerinin faaliyetleri...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "Toplu olarak vatandaşların bir arada bulunduğu taziye evlerinin faaliyetleri de bugün saat 24.00 itibarıyla durdurulacak.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 06:07 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı: "Toplu olarak vatandaşların bir arada bulunduğu taziye evlerinin faaliyetleri de bugün saat 24.00 itibarıyla durdurulacak." - ANKARA
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