Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı trafikte kural ihlallerini affetmedi
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İçişleri Bakanlığı trafikte kural ihlallerini affetmedi

53 dakika önce

İçişleri Bakanlığı, 2019'un ilk 7 ayında ülke genelinde toplam 19 eş zamanlı asayiş uygulaması yaptı.

İçişleri Bakanlığı trafikte kural ihlallerini affetmedi, System.String[]
İçişleri Bakanlığı, 2019'un ilk 7 ayında ülke genelinde toplam 19 eş zamanlı asayiş uygulaması yaptı. Bu uygulamalarda 6 bin 534 araç, bin 201 okul servis aracı, bin 795 motosiklet ve 259 taksi trafikten men edildi. Çeşitli suçlardan aranan 24 bin 37 şahıs yakalandı.
(İHA)
İçişleri Bakanlığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:45 Kaynak: İHA
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